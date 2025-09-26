Администрация Трампа вновь нанимает сотни федеральных служащих, отсеянных DOGE Илона Маска

После 7-месячного оплачиваемого отпуска сотрудники, которых отсеяла команда Илона Маска, вернутся на свои места.

Сотни федеральных служащих, которых планировали уволить в результате кампании DOGE Илона Маска по сокращению расходов, получили приглашение вернуться на работу.

Согласно внутренней служебной записке, полученной агентством Associated Press, Управление общих служб дало сотрудникам срок до конца недели, чтобы согласиться или отклонить восстановление в должности.

Согласившиеся должны выйти на работу 6 октября после 7-месячного оплачиваемого отпуска.

Как отмечается, запрос на возвращение к работе отражает усилия администрации Дональд Трампа по восстановлению сотрудником в нескольких агентствах, подвергшихся очищению со стороны DOGE.

В прошлом месяце Налоговое управление США (IRS) заявило, что позволит некоторым сотрудникам, принявшим заявление об увольнении, остаться на работе. Министерство труда также вернуло на работу некоторых сотрудников, воспользовавшихся компенсациями, а Служба национальных парков ранее восстановила ряд уволенных сотрудников.

Решающую роль в работе таких агентств играет GSA, управляющее многими правительственными зданиями. Начиная с марта, тысячи сотрудников GSA покинули агентство в рамках программ, поощрявших их к увольнению или досрочному выходу на пенсию. Сотни других — тех, кто подпадал под уведомление были уволены в рамках политики сокращения численности федеральных служащих. Хотя эти сотрудники не вышли на работу, некоторые продолжают получать зарплату.

Представители GSA не ответили на подробные вопросы об уведомлении о возвращении к работе, опубликованном агентством. Они также отказались обсуждать численность персонала агентства, кадровые решения или потенциальные перерасходы, вызванные отменой планов расторжения договоров аренды.

«Руководство GSA пересмотрело действия сотрудников и вносит коррективы в интересах агентств-клиентов, которым мы служим, и американских налогоплательщиков», — сообщил представитель агентства в электронном письме.

Напомним, что целью DOGE было сокращение мошенничества, растрат и злоупотреблений в федеральном правительстве.

Президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации, 20 января, подписал указ о создании и внедрении Департамента эффективности государственного управления (DOGE). DOGE фактически возглавил Илон Маск.

DOGE было призвано стать «швейцарским ножом» своей широкомасштабной кампании уничтожения федеральной бюрократии.

Однако в мае 2025 года Маск после конфликта с Трампом из-за закона о бюджетных расходах покинул свою должность, и после этого о DOGE почти ничего не было слышно.

