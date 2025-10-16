Практика судів
Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

11:24, 16 жовтня 2025
Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.
Одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та гроші в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову – Верховний Суд

11:24, 16 жовтня 2025
Грошові кошти є різновидом майна відповідно до глави 13 ЦК України, тому одночасне накладення арешту на рухоме, нерухоме майно та грошові кошти в межах суми позову не є подвійним забезпеченням позову. Такий захід забезпечення позову є обґрунтованим за наявності реальної загрози невиконання або утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову. На це вказав Касаційний цивільний суд Верховного Суду у постанові від 6 серпня 2025 року по справі №759/22148/24.

Обставини справи

У справі, що переглядалась, заявник звернувся із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви шляхом накладення арешту на грошові кошти, нерухоме та рухоме майно відповідачів у межах заявленої до стягнення суми.

Суд першої інстанції заяву задовольнив, наклав арешт на майно та рахунки відповідачів у межах заявленої до стягнення суми позовних вимог, обґрунтовуючи свою позицію наявністю підстав для забезпечення позову та необхідністю недопущення неможливості виконання судового рішення у разі його задоволення.

Апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, у задоволенні заяви відмовив, зазначивши, зокрема про те, що накладення арешту як на кошти, так і на майно відповідачів матиме наслідком подвійне забезпечення позовних вимог, що також суперечить вимогам закону стосовно співмірності заходів забезпечення позову із заявленими позовними вимогами.

Позиція Верховного Сулу

Верховний Суд не погодився з висновками апеляційного суду, постанову скасував і залишив в силі ухвалу суду першої інстанції, наголосивши, що арешт грошових коштів і майна відповідачів у межах суми позову не є подвійним або надмірним забезпеченням, оскільки грошові кошти є частиною майна відповідачів, а не окремим видом забезпечення.

Застосовані судом першої інстанції заходи забезпечення позову є співмірними із заявленими позовними вимогами та спрямовані на ефективне гарантування їх виконання в майбутньому.

Розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, має пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з’ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

Закон не забороняє одночасне застосування кількох заходів забезпечення позову за умови, що вони не перевищують межі забезпечення вимог і не створюють дисбалансу інтересів сторін.

Автор: Наталя Мамченко

