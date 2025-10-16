Одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и деньги в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска – Верховный Суд

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, подчеркнув, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства являются частью имущества ответчиков, а не отдельным видом обеспечения.

Денежные средства являются разновидностью имущества в соответствии с главой 13 ГК Украины, поэтому одновременное наложение ареста на движимое, недвижимое имущество и денежные средства в пределах суммы иска не является двойным обеспечением иска. Такая мера обеспечения иска является обоснованной при наличии реальной угрозы неисполнения или затруднения исполнения возможного решения суда об удовлетворении иска. На это указал Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 6 августа 2025 года по делу №759/22148/24.

Обстоятельства дела

По делу, которое пересматривалось, заявитель обратился с заявлением об обеспечении иска до подачи искового заявления путем наложения ареста на денежные средства, недвижимое и движимое имущество ответчиков в пределах заявленной к взысканию суммы.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, наложил арест на имущество и счета ответчиков в пределах заявленной к взысканию суммы исковых требований, обосновывая свою позицию наличием оснований для обеспечения иска и необходимостью недопущения невозможности исполнения судебного решения в случае его удовлетворения.

Апелляционный суд отменил определение суда первой инстанции, в удовлетворении заявления отказал, указав, в частности, о том, что наложение ареста как на средства, так и на имущество ответчиков приведет к двойному обеспечению исковых требований, что также противоречит требованиям закона относительно соразмерности мер обеспечения иска с заявленными исковыми требованиями.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда, постановление отменил и оставил в силе определение суда первой инстанции, подчеркнув, что арест денежных средств и имущества ответчиков в пределах суммы иска не является двойным или чрезмерным обеспечением, поскольку денежные средства являются частью имущества ответчиков, а не отдельным видом обеспечения.

Примененные судом первой инстанции меры обеспечения иска являются соразмерными с заявленными исковыми требованиями и направлены на эффективное гарантирование их исполнения в будущем.

Рассматривая заявление об обеспечении иска, суд с учетом доказательств, предоставленных истцом в подтверждение своих требований, должен убедиться, в частности, в том, что между сторонами действительно возник спор и существует реальная угроза неисполнения или затруднения исполнения возможного решения суда об удовлетворении иска; выяснить объем исковых требований, данные о лице ответчика, а также соответствие вида обеспечения иска, который просит применить лицо, обратившееся с таким заявлением, исковым требованиям.

Закон не запрещает одновременное применение нескольких мер обеспечения иска при условии, что они не превышают пределы обеспечения требований и не создают дисбаланса интересов сторон.

Автор: Наталя Мамченко

