  1. Публікації
  2. / Суд інфо

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

11:14, 20 січня 2026
У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.
Джерело фото: САП
Вища рада правосуддя під час засідання 20 січня 2026 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Новікову Галину Валентинівну – з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджена до Дніпровського апеляційного суду).

Водночас ВРП вирішила зупинити розгляд питання про звільнення Пелиха Олександра Олександровича з посади судді Старобільського районного суду Луганської області (відряджений до Воловецького районного суду Закарпатської області) у відставку до закінчення розгляду дисциплінарних скарг про вчинення суддею дисциплінарних проступків.

Доповідачем наголошено, що у ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними — як скарги, наслідком розгляду яких може бути звільнення судді з посади з підстав, передбачених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України, та як скарги, у яких наведені відомості, що викликали значний суспільний інтерес.

Крім того, доповідач зауважив, що 4 грудня 2025 року ВРП розглядалося подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на тримання під вартою Пелиха, оскільки він є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

Зазначене подання було задоволено, і надано згоду на тримання під вартою судді Старобільського районного суду Луганської області Пелиха Олександра Олександровича (відряджений до Воловецького районного суду Закарпатської області).

суддя ВРП

