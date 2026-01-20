ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Вища рада правосуддя під час засідання 20 січня 2026 року розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяви про відставку Новікову Галину Валентинівну – з посади судді Донецького апеляційного суду (відряджена до Дніпровського апеляційного суду).

Водночас ВРП вирішила зупинити розгляд питання про звільнення Пелиха Олександра Олександровича з посади судді Старобільського районного суду Луганської області (відряджений до Воловецького районного суду Закарпатської області) у відставку до закінчення розгляду дисциплінарних скарг про вчинення суддею дисциплінарних проступків.

Доповідачем наголошено, що у ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними — як скарги, наслідком розгляду яких може бути звільнення судді з посади з підстав, передбачених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України, та як скарги, у яких наведені відомості, що викликали значний суспільний інтерес.

Крім того, доповідач зауважив, що 4 грудня 2025 року ВРП розглядалося подання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про надання згоди на тримання під вартою Пелиха, оскільки він є підозрюваним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України.

Зазначене подання було задоволено, і надано згоду на тримання під вартою судді Старобільського районного суду Луганської області Пелиха Олександра Олександровича (відряджений до Воловецького районного суду Закарпатської області).

