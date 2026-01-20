  1. Публикации
ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

11:14, 20 января 2026
В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.
Источник фото: САП
Высший совет правосудия во время заседания 20 января 2026 года рассмотрел материалы по увольнению судей с должностей по общим обстоятельствам.

ВСП решил уволить в связи с подачей заявления об отставке Новикову Галину Валентиновну – с должности судьи Донецкого апелляционного суда (командированная в Днепровский апелляционный суд).

В то же время ВСП решил приостановить рассмотрение вопроса об увольнении Пелиха Александра Александровича с должности судьи Старобельского районного суда Луганской области (командированный в Воловецкий районный суд Закарпатской области) в отставку до окончания рассмотрения дисциплинарных жалоб о совершении судьей дисциплинарных проступков.

Докладчиком подчеркнуто, что в ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными — как жалобы, последствием рассмотрения которых может быть увольнение судьи с должности по основаниям, предусмотренным пунктами 3, 6 части шестой статьи 126 Конституции Украины, и как жалобы, в которых приведены сведения, вызвавшие значительный общественный интерес.

Кроме того, докладчик отметил, что 4 декабря 2025 года ВСП рассматривалось представление руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры о предоставлении согласия на содержание под стражей Пелиха, поскольку он является подозреваемым в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины.

Указанное представление было удовлетворено, и предоставлено согласие на содержание под стражей судьи Старобельского районного суда Луганской области Пелиха Александра Александровича (командированный в Воловецкий районный суд Закарпатской области).

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

