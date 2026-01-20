В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №14345‑2 про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який спрямований на вдосконалення моніторингу державної допомоги.

Змінами до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачається:

Закон поширюється на будь‑яку державну допомогу суб’єктам господарювання, за винятком підтримки у сфері сільського господарства та рибальства й на забезпечення сектору безпеки та оборони, якщо така підтримка спрямована виключно на оборонні цілі. Поза дією закону також залишається господарська діяльність, пов’язана з інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур публічних закупівель, публічно‑приватного партнерства або концесії, та компенсація витрат на послуги загального економічного інтересу. Уточнення до переліку випадків, коли державна допомога вважається допустимою. Допомога може надаватися для відшкодування збитків, завданих не лише надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру, але й воєнними надзвичайними ситуаціями. Із переліку виключено пункт про підтримку креативних індустрій і туризму. Під час визначення критеріїв допустимості допомоги Кабінету Міністрів пропонується, окрім уже існуючих категорій, передбачити можливість встановлення інших категорій державної допомоги з урахуванням Угоди про асоціацію. Розширюються повноваження Антимонопольного комітету України, згідно з яким він зможе вимагати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для моніторингу, та приймати рішення щодо аналізу державної допомоги. У разі отримання повідомлення про допомогу, яка не підпадає під дію закону, Уповноважений орган повертає повідомлення без розгляду.

За словами ініціаторів, метою альтернативного законопроєкту є відновлення повноцінної дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в умовах воєнного стану, забезпечення його відповідності праву ЄС та підвищення ефективності державної підтримки бізнесу в Україні.

