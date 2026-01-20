В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу
На сайті Верховної Ради зареєстрували законопроєкт №14345‑2 про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», який спрямований на вдосконалення моніторингу державної допомоги.
Змінами до Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» передбачається:
- Закон поширюється на будь‑яку державну допомогу суб’єктам господарювання, за винятком підтримки у сфері сільського господарства та рибальства й на забезпечення сектору безпеки та оборони, якщо така підтримка спрямована виключно на оборонні цілі. Поза дією закону також залишається господарська діяльність, пов’язана з інвестуванням в об’єкти інфраструктури із застосуванням процедур публічних закупівель, публічно‑приватного партнерства або концесії, та компенсація витрат на послуги загального економічного інтересу.
- Уточнення до переліку випадків, коли державна допомога вважається допустимою. Допомога може надаватися для відшкодування збитків, завданих не лише надзвичайними ситуаціями техногенного або природного характеру, але й воєнними надзвичайними ситуаціями.
- Із переліку виключено пункт про підтримку креативних індустрій і туризму.
- Під час визначення критеріїв допустимості допомоги Кабінету Міністрів пропонується, окрім уже існуючих категорій, передбачити можливість встановлення інших категорій державної допомоги з урахуванням Угоди про асоціацію.
- Розширюються повноваження Антимонопольного комітету України, згідно з яким він зможе вимагати інформацію, у тому числі з обмеженим доступом, необхідну для моніторингу, та приймати рішення щодо аналізу державної допомоги.
- У разі отримання повідомлення про допомогу, яка не підпадає під дію закону, Уповноважений орган повертає повідомлення без розгляду.
За словами ініціаторів, метою альтернативного законопроєкту є відновлення повноцінної дії Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» в умовах воєнного стану, забезпечення його відповідності праву ЄС та підвищення ефективності державної підтримки бізнесу в Україні.
