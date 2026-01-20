  1. Публикации
  2. / В Украине

В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

12:30, 20 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14345‑2 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования», направленный на совершенствование мониторинга государственной помощи.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Изменениями в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» предусмотрено:

  1. Закон распространяется на любую государственную помощь субъектам хозяйствования, за исключением поддержки в сфере сельского хозяйства и рыболовства, а также обеспечения сектора безопасности и обороны, если такая поддержка направлена исключительно на оборонные цели. Вне действия закона также остаётся хозяйственная деятельность, связанная с инвестированием в объекты инфраструктуры с применением процедур публичных закупок, государственно-частного партнёрства или концессии, а также компенсация расходов на услуги общего экономического интереса.
  2. Уточняется перечень случаев, когда государственная помощь считается допустимой. Помощь может предоставляться для возмещения убытков, причинённых не только чрезвычайными ситуациями техногенного или природного характера, но и военными чрезвычайными ситуациями.
  3. Из перечня исключён пункт о поддержке креативных индустрий и туризма.
  4. При определении критериев допустимости помощи Кабинету Министров предлагается, помимо уже существующих категорий, предусмотреть возможность установления иных категорий государственной помощи с учётом Соглашения об ассоциации.
  5. Расширяются полномочия Антимонопольного комитета Украины, согласно которым он сможет требовать информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для мониторинга, а также принимать решения по анализу государственной помощи.
  6. Законопроект также уточняет, что в случае получения уведомления о помощи, которая не подпадает под действие закона, Уполномоченный орган возвращает уведомление без рассмотрения.

По словам инициаторов, целью альтернативного законопроекта является восстановление полноценного действия Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» в условиях военного положения, обеспечение его соответствия праву ЕС и повышение эффективности государственной поддержки бизнеса в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект бизнес

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

Законопроект предусматривает автоматизированный реестр для предоставителей помощи, сокращение сроков рассмотрения заявок.

Комитет ВРУ поддержал законопроект о трудоустройстве иностранцев, несмотря на предупреждения о социальных последствиях

Правительственная инициатива предусматривает запуск государственного веб-портала вакансий для иностранцев, электронные заявления и единое разрешение вместо двух.

ВСП приостановил увольнение в отставку судьи Александра Пелиха, подозреваемого в получении неправомерной выгоды

В ВСП имеются дисциплинарные жалобы относительно судьи Пелиха, которые в настоящее время находятся на стадии предварительной проверки и определены приоритетными.

Залог как граница свободы: апелляционный суд в Тернополе определил баланс между риском и правом

Суд подчеркнул: денежное обеспечение должно быть гарантией надлежащего поведения, а не формальной альтернативой аресту.

В Украине предлагают упростить увольнение работников на ВОТ и в зонах боевых действий

Работодателям разрешат увольнять работников без риска юридической ответственности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]