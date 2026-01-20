В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса

На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14345‑2 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования», направленный на совершенствование мониторинга государственной помощи.

Изменениями в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» предусмотрено:

Закон распространяется на любую государственную помощь субъектам хозяйствования, за исключением поддержки в сфере сельского хозяйства и рыболовства, а также обеспечения сектора безопасности и обороны, если такая поддержка направлена исключительно на оборонные цели. Вне действия закона также остаётся хозяйственная деятельность, связанная с инвестированием в объекты инфраструктуры с применением процедур публичных закупок, государственно-частного партнёрства или концессии, а также компенсация расходов на услуги общего экономического интереса.

Уточняется перечень случаев, когда государственная помощь считается допустимой. Помощь может предоставляться для возмещения убытков, причинённых не только чрезвычайными ситуациями техногенного или природного характера, но и военными чрезвычайными ситуациями.

Из перечня исключён пункт о поддержке креативных индустрий и туризма.

При определении критериев допустимости помощи Кабинету Министров предлагается, помимо уже существующих категорий, предусмотреть возможность установления иных категорий государственной помощи с учётом Соглашения об ассоциации.

Расширяются полномочия Антимонопольного комитета Украины, согласно которым он сможет требовать информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для мониторинга, а также принимать решения по анализу государственной помощи.