В Украине разрабатывают новые механизмы контроля и мониторинга государственной поддержки бизнеса
На сайте Верховной Рады зарегистрирован законопроект №14345‑2 о внесении изменений в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования», направленный на совершенствование мониторинга государственной помощи.
Изменениями в Закон Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» предусмотрено:
- Закон распространяется на любую государственную помощь субъектам хозяйствования, за исключением поддержки в сфере сельского хозяйства и рыболовства, а также обеспечения сектора безопасности и обороны, если такая поддержка направлена исключительно на оборонные цели. Вне действия закона также остаётся хозяйственная деятельность, связанная с инвестированием в объекты инфраструктуры с применением процедур публичных закупок, государственно-частного партнёрства или концессии, а также компенсация расходов на услуги общего экономического интереса.
- Уточняется перечень случаев, когда государственная помощь считается допустимой. Помощь может предоставляться для возмещения убытков, причинённых не только чрезвычайными ситуациями техногенного или природного характера, но и военными чрезвычайными ситуациями.
- Из перечня исключён пункт о поддержке креативных индустрий и туризма.
- При определении критериев допустимости помощи Кабинету Министров предлагается, помимо уже существующих категорий, предусмотреть возможность установления иных категорий государственной помощи с учётом Соглашения об ассоциации.
- Расширяются полномочия Антимонопольного комитета Украины, согласно которым он сможет требовать информацию, в том числе с ограниченным доступом, необходимую для мониторинга, а также принимать решения по анализу государственной помощи.
- Законопроект также уточняет, что в случае получения уведомления о помощи, которая не подпадает под действие закона, Уполномоченный орган возвращает уведомление без рассмотрения.
По словам инициаторов, целью альтернативного законопроекта является восстановление полноценного действия Закона Украины «О государственной помощи субъектам хозяйствования» в условиях военного положения, обеспечение его соответствия праву ЕС и повышение эффективности государственной поддержки бизнеса в Украине.
