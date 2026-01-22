  1. Публікації
ВРП скасувала відставку Плотніцького: ВАКС визнав суддю винним в одержанні хабаря

15:00, 22 січня 2026
Вища рада правосуддя припинила відставку судді Плотніцького через набрання законної сили обвинувальним вироком.
Під час засідання 22 січня Вища рада правосуддя розглянула питання про припинення відставки судді у відставці Бориса Плотніцького. Рішення було ухвалено у зв’язку з набранням законної сили обвинувального вироку щодо нього за вчинення умисного злочину.

До Вищої ради правосуддя 20 січня 2026 року надійшло повідомлення від Вищого антикорупційного суду про те, що у січні цього року набрав законної сили обвинувальний вирок від 10 грудня 2025 року щодо судді Бориса Плотніцького.

Раніше, під час перевірки обставин, ВРП 15 серпня 2024 року звільнила Плотніцького з посади судді Західного апеляційного господарського суду у зв’язку з поданням ним заяви про відставку.

Наголошується, що в провадженні ВАКС розглядалося кримінальне провадження за обвинуваченням Плотніцького за ст. 189, 368, 369 ч.2 КК України.

Втім, ВАКС  визнав Плотніцького винним у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, а саме в організації та керівництві одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Вирок не оскаржувався та набрав законної сили 10 січня 2026 року.

Таким чином, ВРП вирішила припинити відставку судді Бориса Плотніцького у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину. За припинення відставки судді Плотніцького проголосували 13 членів ВРП.

Як раніше повідомляла "Судово-юридична газета", на початку грудня 2024 року САП та НАБУ викрили суддю та колишнього голову господарського суду однієї з областей у вимаганні 1 млн доларів у представника приватної компанії. За ці кошти вони обіцяли забезпечити ухвалення необхідних рішень у судових справах, які перебували на розгляді одного з апеляційних господарських судів. Згодом Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою ексголови Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького.

