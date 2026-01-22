ВСП отменил отставку Плотницкого: ВАКС признал судью виновным в получении взятки

Высший совет правосудия прекратил отставку судьи Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во время заседания 22 января 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел вопрос о прекращении отставки судьи в отставке Бориса Плотницкого. Решение было принято в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора в отношении него за совершение умышленного преступления.

В Высший совет правосудия 20 января 2026 года поступило сообщение от Высшего антикоррупционного суда о том, что в январе этого года вступил в законную силу обвинительный приговор от 10 декабря 2025 года в отношении судьи Бориса Плотницкого.

Ранее, в ходе проверки обстоятельств, ВСП 15 августа 2024 года уволил Плотницкого с должности судьи Западного апелляционного хозяйственного суда в связи с поданным им заявлением об отставке.

Отмечается, что в производстве ВАКС рассматривалось уголовное дело по обвинению Плотницкого по ст. 189, 368, 369 ч.2 УК Украины.

В то же время ВАКС признал Плотницкого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 368 УК Украины, а именно в организации и руководстве получением должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере. Приговор не оспаривался и вступил в законную силу 10 января 2026 года.

Таким образом, ВСП решил прекратить отставку судьи Бориса Плотницкого в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора за совершение умышленного преступления. За прекращение отставки судьи Плотницкого проголосовали 13 членов ВСП.

Как ранее сообщала "Судебно-юридическая газета", в начале декабря 2024 года САП и НАБУ разоблачили судью и бывшего председателя хозяйственного суда одной из областей в вымогательстве 1 млн долларов у представителя частной компании. За эти деньги они обещали обеспечить принятие необходимых решений по судебным делам, находившимся на рассмотрении одного из апелляционных хозяйственных судов.

Впоследствии этого Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей бывшего председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.