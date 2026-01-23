  1. Публікації
Пленум Верховного Суду переобрав секретаря: Дмитра Луспеника підтримала більшість суддів

11:38, 23 січня 2026
Дмитро Луспеник вчергове отримав переважну підтримку колег під час засідання Пленуму ВС.
Пленум Верховного Суду на засіданні 23 січня обрав секретаря.

За результатами голосування секретарем Пленуму Верховного Суду обрано Дмитра Луспеника. Його кандидатуру підтримали 111 суддів, проти — 12.

Дмитро Луспеник є кандидатом юридичних наук, доцентом та заслуженим юристом України. Він народився 30 вересня 1965 року, має вищу юридичну освіту — у 1990 році закінчив Харківський юридичний інститут імені Ф. Е. Дзержинського. Трудову діяльність розпочав у жовтні 1983 року.

У 1985–1986 роках працював діловодом і секретарем судових засідань районного народного суду Ленінського району міста Чернівці.

Після завершення навчання обіймав посади стажиста народного судді, судового виконавця Ленінського районного народного суду міста Харкова, судді та заступника голови Київського районного суду міста Харкова, а також судді Апеляційного суду Харківської області.

У 2008–2011 роках Дмитро Луспеник був суддею Верховного Суду України. З 2011 по 2017 роки працював суддею та секретарем пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію Пленуму Верховного Суду.

