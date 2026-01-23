Пленум Верховного Суду розглядає звернення до КСУ щодо судового збору, КПК і суддівських окладів: текстова трансляція

«Судово-юридична газета» веде текстову трансляцію Пленум Верховного Суду.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Пленум Верховного Суду 23 січня розглядає звернення до Конституційного Суду щодо судового збору, норм КПК, пенсій, суддівських окладів, а також вирішує кадрові питання. «Судово-юридична газета» веде пряму текстову трансляцію засідання.

Що розглядають

Згідно його порядку денного, Пленум, зокрема, розгляне питання стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності низки норм законодавства.

Йдеться про положення Закону «Про судовий збір» у частині визначення кола заяв і скарг, за подання яких не справляється судовий збір, а також розмірів ставок судового збору для адміністративних судів.

Крім того, планується розгляд подань щодо окремих норм Кримінального процесуального кодексу України, які регулюють звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності, передбачених статтею 49 Кримінального кодексу України.

Також Пленум має намір розглянути питання щодо звернення до Конституційного Суду з приводу положень законів про Державний бюджет України на 2022–2025 роки, якими встановлено з 1 січня відповідного календарного року прожитковий мінімум для працездатних осіб, що застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді, у розмірі 2102 грн.

Окремим пунктом порядку денного є розгляд питання щодо статті 46 Закону «Про Державний бюджет України на 2025 рік» та постанови Кабінету Міністрів № 1 від 3 січня 2025 року в частині обмеження розміру пенсій для осіб, яким вони призначені відповідно до Закону про пенсійне забезпечення звільнених з військової служби.

Крім конституційних подань, Пленум Верховного Суду також планує розглянути кадрові питання: обрання секретаря Пленуму, делегатів на з’їзд суддів України, а також судді Верховного Суду до складу Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя.

«Судово-юридична газета» веде пряму текстову трансляцію засідання:

11:19 Слово надано доповідачу судді ККС ВС Герману Анісімову

10:58 Судді перейшли до розгляду питання стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Доповідач – суддя ККС ВС Олександр Марчук.

10:54 Прийнято постанову щодо звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності ч. 2 ст. 3 та підпунктів 1, 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір».

«За» - 112 суддів;

«Проти» - 1 суддя.

10:45 Судді перейшли до розгляду питання стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності ч. 2 ст. 3 та підпунктів 1, 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір», що передбачають коло заяв, клопотань і скарг, за подання яких не справляється судовий збір, а також визначають розміри ставок судового збору за подання до адміністративного суду адміністративного позову, апеляційної скарги, заяви про приєднання до апеляційної скарги та заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Доповідач: суддя КАС ВС Сергій Уханенко.

10:44 Одноголосно затверджено порядок денний.

10:35 Шляхом відкритого голосування обрано Секретарем Пленуму Дмитра Луспеника.

«За» проголосували 111 суддів, «проти» - 12.

10:30 Слово надано кандидату – Дмитру Луспенику.

10:29 «За» відкрите голосування проголосували 112 суддів, «проти» – 10.

Голосування щодо обрання Секретаря Пленуму проводитиметься відкритим голосуванням.

10:25 Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко вніс кандидатуру на посаду Секретаря Пленуму суддю КЦС ВС Дмитра Луспеника

10:21 Затверджено протокол лічильної комісії.

10:12 Затверджено склад лічильної комісії:

Суддя КЦС ВС Мартєв Сергій

Суддя КАС Соколов Володимир

Суддя КГС ВС Зуєв Віталій

Суддя ККС ВС Іваненко Ігор

Суддя КЦС ВС Пархоменко Павло

10:08 Обрано секретаря для розгляду першого питання зборів щодо обрання секретаря Пленуму – суддю ВП ВС Ірину Воробйову. «За» проголосували 105 суддів (одноголосно).

10:00 Розпочалося засідання Пленуму Верховного Суду

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.