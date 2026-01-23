  1. В Украине
  2. / Суд инфо

Пленум Верховного Суда рассматривает обращения в КСУ по судебному сбору, УПК и судейским окладам: текстовая трансляция

10:15, 23 января 2026
«Судебно-юридическая газета» ведет текстовую трансляцию Пленума Верховного Суда.
Пленум Верховного Суда 23 января рассматривает обращения в Конституционный Суд по судебному сбору, нормам УПК, пенсиям, судейским окладам, а также решает кадровые вопросы. «Судебно-юридическая газета» ведет прямую текстовую трансляцию заседания.

Что рассматривают

Согласно повестке дня, Пленум, в частности, рассматривает вопросы обращения в Конституционный Суд Украины с представлениями относительно конституционности ряда норм законодательства.

Речь идет о положениях Закона «О судебном сборе» в части определения перечня заявлений и жалоб, за подачу которых судебный сбор не взимается, а также размеров ставок судебного сбора для административных судов.

Кроме того, планируется рассмотрение представлений относительно отдельных норм Уголовного процессуального кодекса Украины, которые регулируют освобождение лица от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности, предусмотренных статьей 49 Уголовного кодекса Украины.

Также Пленум намерен рассмотреть вопрос обращения в Конституционный Суд по поводу положений законов о Государственном бюджете Украины на 2022–2025 годы, которыми с 1 января соответствующего календарного года установлен прожиточный минимум для трудоспособных лиц, применяемый для определения базового размера должностного оклада судьи, в размере 2102 грн.

Отдельным пунктом повестки дня является рассмотрение вопроса относительно статьи 46 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» и постановления Кабинета Министров № 1 от 3 января 2025 года в части ограничения размера пенсий для лиц, которым они назначены в соответствии с Законом о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы.

Кроме конституционных представлений, Пленум Верховного Суда также планирует рассмотреть кадровые вопросы: избрание секретаря Пленума, делегатов на съезд судей Украины, а также судьи Верховного Суда в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы в системе правосудия.

«Судебно-юридическая газета» ведет прямую текстовую трансляцию заседания:

10:58 Судді перейшли до розгляду питання стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 3 ст. 285, ч. 4 ст. 286, ч. 3 ст. 288 КПК України щодо звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Доповідач – суддя ККС ВС Олександр Марчук.

10:54 Прийнято постанову щодо звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності ч. 2 ст. 3 та підпунктів 1, 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір».

«За» - 112 суддів;

«Проти» - 1 суддя.

10:45 Судді перейшли до розгляду питання  стосовно звернення до Конституційного Суду України з поданнями щодо конституційності ч. 2 ст. 3 та підпунктів 1, 2 п. 3 ч. 2 ст. 4 Закону України від 8 липня 2011 року № 3674-VI «Про судовий збір», що передбачають коло заяв, клопотань і скарг, за подання яких не справляється судовий збір, а також визначають розміри ставок судового збору за подання до адміністративного суду адміністративного позову, апеляційної скарги, заяви про приєднання до апеляційної скарги та заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

Доповідач: суддя КАС ВС Сергій Уханенко.

10:44 Одноголосно затверджено порядок денний.

10:35 Шляхом відкритого голосування обрано Секретарем Пленуму Дмитра Луспеника.

«За» проголосували 111 суддів, «проти» - 12.

10:30 Слово надано кандидату  Дмитру Луспенику.

10:29 «За» відкрите голосування проголосували 112 суддів, «проти» – 10.

Голосування щодо обрання Секретаря Пленуму проводитиметься відкритим голосуванням.

10:25 Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко вніс кандидатуру на посаду Секретаря Пленуму суддю КЦС ВС Дмитра Луспеника 

10:21 Затверджено протокол лічильної комісії.

10:12 Затверджено склад лічильної комісії:

Суддя КЦС ВС Мартєв Сергій

Суддя КАС Соколов Володимир

Суддя КГС ВС Зуєв Віталій

Суддя ККС ВС Іваненко Ігор

Суддя КЦС ВС Пархоменко Павло

10:08 Обрано секретаря для розгляду першого питання зборів щодо обрання секретаря Пленуму – суддю ВП ВС Ірину Воробйову. «За» проголосували 105 суддів (одноголосно).

10:00 Розпочалося засідання Пленуму Верховного Суду

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

судья КСУ Верховный Суд УПК Съезд судей оклад судьи пенсия пенсия в Украине

