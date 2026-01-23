Пленум Верховного Суда переизбрал секретаря: Дмитрия Луспеника поддержало большинство судей

Судья Дмитрий Луспеник вновь получил преимущественную поддержку коллег во время заседания Пленума ВС.

Пленум Верховного Суда на заседании 23 января избрал секретаря.

По результатам голосования секретарем Пленума Верховного Суда избран Дмитрий Луспеник. Его кандидатуру поддержали 111 судей, против — 12.

Дмитрий Луспеник является кандидатом юридических наук, доцентом и заслуженным юристом Украины. Он родился 30 сентября 1965 года, имеет высшее юридическое образование — в 1990 году окончил Харьковский юридический институт имени Ф. Э. Дзержинского. Трудовую деятельность начал в октябре 1983 года.

В 1985–1986 годах работал делопроизводителем и секретарем судебных заседаний районного народного суда Ленинского района города Черновцы.

После окончания учебы занимал должности стажера народного судьи, судебного исполнителя Ленинского районного суда города Харькова, судьи и заместителя председателя Киевского районного суда города Харькова, а также судьи Апелляционного суда Харьковской области.

В 2008–2011 годах Дмитрий Луспеник был судьей Верховного Суда Украины. С 2011 по 2017 годы работал судьей и секретарем пленума Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

