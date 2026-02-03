Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Кабінет Міністрів України черговий раз оновив Постанову № 76, зосередившись на оптимізації процедур для підприємств оборонно-промислового комплексу та технічному вдосконаленні механізму бронювання. На цей раз зміни направлені на зменшення чутливості даних у рішеннях Міноборони та уточнення критеріїв критичності для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

31 січня 2026 року набрала чинності Постанова КМУ № 113, яка вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних та критеріїв визначення критично важливих підприємств. Ключова інновація стосується підприємств: відтепер у рішеннях про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу не зазначатиметься кількість персоналу, що підлягає бронюванню.

Відтепер норма щодо ліміту військовозобов’язаних працівників (не більше ніж загальна кількість станом на дату визначення підприємства критично важливим) не застосовується до установ, які Міноборони визнало критично важливими для ОПК. Це дозволить оборонним підприємствам бронювати персонал без прив'язки до кількісних показників, зафіксованих у рішенні про їх статус.

Такі кроки спрямовані на вдосконалення механізмів мобілізаційної підготовки та забезпечення потреб Збройних Сил України в особливий період. Наразі підприємствам ОПК варто оновити шаблони документів для бронювання, з урахуванням скасування необхідності фіксувати ліміт чисельності.

Також нагадаємо, що з 1 лютого 2026 року припинила дію спрощена процедура бронювання військовозобов'язаних працівників, тобто підприємства повертаються до звичайних строків та механізмів бронювання.

Як вже писала «Судово-юридична газета» спрощена процедура надавала компаніям можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів для усунення порушень правил військового обліку. Це дозволяло підприємствам забезпечити роботу критично важливих кадрів, водночас даючи працівникам час для виправлення недоліків у документації.

