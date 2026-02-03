  1. Публікації
  2. / В Україні

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

07:30, 3 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.
Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК
Фото: mod.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України черговий раз оновив Постанову № 76, зосередившись на оптимізації процедур для підприємств оборонно-промислового комплексу та технічному вдосконаленні механізму бронювання. На цей раз зміни направлені на зменшення чутливості даних у рішеннях Міноборони та уточнення критеріїв критичності для забезпечення потреб Сил безпеки і оборони.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

31 січня 2026 року набрала чинності Постанова КМУ № 113, яка вносить зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних та критеріїв визначення критично важливих підприємств. Ключова інновація стосується підприємств: відтепер у рішеннях про  критичність підприємств оборонно-промислового комплексу не зазначатиметься кількість персоналу, що підлягає бронюванню.

Відтепер норма щодо ліміту військовозобов’язаних працівників (не більше ніж загальна кількість станом на дату визначення підприємства критично важливим) не застосовується до установ, які Міноборони визнало критично важливими для ОПК. Це дозволить оборонним підприємствам бронювати персонал без прив'язки до кількісних показників, зафіксованих у рішенні про їх статус.

Такі кроки спрямовані на вдосконалення механізмів мобілізаційної підготовки та забезпечення потреб Збройних Сил України в особливий період. Наразі підприємствам ОПК варто оновити шаблони документів для бронювання, з урахуванням скасування необхідності фіксувати ліміт чисельності.

Також нагадаємо, що з 1 лютого 2026 року припинила дію спрощена процедура бронювання військовозобов'язаних працівників, тобто підприємства повертаються до звичайних строків та механізмів бронювання.

Як вже писала «Судово-юридична газета» спрощена процедура надавала компаніям можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів для усунення порушень правил військового обліку. Це дозволяло підприємствам забезпечити роботу критично важливих кадрів, водночас даючи працівникам час для виправлення недоліків у документації.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України бронювання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
10 років без права керування: суд у Львові прирівняв відмову водія від огляду до стану сп’яніння

Суд встановив сувору відповідальність за повторне порушення та ігнорування вимог поліції.

Без прив’язки до кількості: Кабмін спростив механізм надання статусу критично важливого підприємствам ОПК

Рішення про критичність підприємств оборонно-промислового комплексу більше не міститимуть кількість персоналу, що підлягає бронюванню: Постанова Кабміну.

Україна наближається до європейських стандартів енергетики: законопроєкт готують до другого читання

Документ передбачає цифровізацію процедур будівництва стратегічних енергетичних об’єктів через Єдину державну електронну систему та спрощення отримання дозволів і погоджень органів влади.

Як отримати компенсацію за спричинені війною збитки: нові правила для бізнесу у 2026

Страхування бізнесу від воєнних ризиків: хто зможе отримати компенсацію.

Рада розгляне зміни щодо правничої допомоги потерпілим від злочинів з мотивів ненависті

В Україні пропонують посилити правовий захист жертв злочинів на ґрунті ненависті, надавши їм право на безоплатну вторинну правничу допомогу незалежно від соціального статусу.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]