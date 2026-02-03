  1. Публикации
Без привязки к количеству: Кабмин упростил механизм предоставления статуса критически важного предприятиям ОПК

07:30, 3 февраля 2026
Фото: mod.gov.ua
Кабинет Министров Украины в очередной раз обновил Постановление № 76, сосредоточившись на оптимизации процедур для предприятий оборонно-промышленного комплекса и техническом совершенствовании механизма бронирования. На этот раз изменения направлены на уменьшение чувствительности данных в решениях Минобороны и уточнение критериев критичности для обеспечения потребностей Сил безопасности и обороны.

31 января 2026 года вступило в силу Постановление КМУ № 113, которое вносит изменения в порядок бронирования военнообязанных и критерии определения критически важных предприятий. Ключевая инновация касается предприятий: отныне в решениях о критичности предприятий оборонно-промышленного комплекса не будет указываться количество персонала, подлежащего бронированию.

Отныне норма по лимиту военнообязанных работников (не более общей численности по состоянию на дату определения предприятия критически важным) не применяется к учреждениям, которые Минобороны признало критически важными для ОПК. Это позволит оборонным предприятиям бронировать персонал без привязки к количественным показателям, зафиксированным в решении об их статусе.

Такие шаги направлены на совершенствование механизмов мобилизационной подготовки и обеспечение потребностей Вооруженных Сил Украины в особый период. Поэтому предприятиям ОПК стоит обновить шаблоны документов для бронирования с учетом отмены необходимости фиксировать лимит численности.

Также напомним, что с 1 февраля 2026 прекратила действие упрощенная процедура бронирования военнообязанных работников, то есть предприятия возвращаются к обычным срокам и механизмам бронирования.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», упрощенная процедура предоставляла компаниям возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней для устранения нарушений правил военного учета. Это позволяло предприятиям обеспечить работу критически важных кадров, давая работникам время для исправления недостатков в документации.

Кабинет Министров Украины бронирование

Без привязки к количеству: Кабмин упростил механизм предоставления статуса критически важного предприятиям ОПК

