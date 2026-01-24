  1. В Украине

Упрощение бронирования военнообязанных – что нужно знать предприятиям ОПК

12:11, 24 января 2026
Новые правила позволяют бронировать военнообязанных на 45 дней и ускоряют процедуры для критически важных предприятий.
Фото: zoda.gov.ua
В декабре прошлого года правительство приняло изменения в Порядок бронирования военнообязанных на период мобилизации и военного времени. Постановление №1608 от 8 декабря 2025 года вносит ключевые нововведения для предприятий оборонно-промышленного комплекса, напомнили в Ровенском областном ТЦК и СП.

Среди важных изменений – возможность бронировать работников сроком на 45 календарных дней для устранения нарушений правил воинского учета. Это позволяет предприятиям обеспечить работу критически важных кадров, одновременно давая работникам время для исправления недостатков в документации.

Для предприятий, которым подтвержден статус критически важных, также упрощены процедуры: отменен 72-часовой срок проверки списков работников, теперь результат предоставляют за сутки; снято ограничение на подачу заявлений на аннулирование бронирования – следующее заявление можно подавать сразу после обработки предыдущего.

Упрощения будут действовать временно – до 1 февраля 2026 года. После этой даты вернутся стандартные правила бронирования.

Кабинет Министров Украины ТЦК бронирование военнообязанный

