Спрощення бронювання військовозобов’язаних – що потрібно знати підприємствам ОПК

Нові правила дозволяють бронювати військовозобов’язаних на 45 днів та пришвидшують процедури для критично важливих підприємств.

У грудні минулого року Уряд ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу. Постанова №1608 від 8 грудня 2025 року вносить ключові нововведення для підприємств оборонно-промислового комплексу, нагадали в Рівненському обласному ТЦК та СП.

Серед важливих змін – можливість бронювати працівників строком на 45 календарних днів для усунення порушень правил військового обліку. Це дозволяє підприємствам забезпечити роботу критично важливих кадрів, водночас даючи працівникам час для виправлення недоліків у документації.

Для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, також спрощено процедури: скасовано 72-годинний строк перевірки списків працівників, тепер результат надають за добу; знято обмеження щодо подання заяв на анулювання бронювання – наступну заяву можна подавати одразу після обробки попередньої.

Спрощення діятимуть тимчасово – до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила бронювання.

