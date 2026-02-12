Уряд пропонує швидке банкрутство малого бізнесу без контролю кредиторів: зміни

Спрощена процедура банкрутства передбачає усунення кредиторів від управління процесом.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виклики воєнного часу закономірно впливають на бізнес всередині країни. Малий бізнес не витримує втрати ринків збуту, частих перебоїв з логістикою, економічного і фіскального навантаження, що призводить до втрати платоспроможності багатьма підприємцями. Відповіддю на економічні виклики для малого бізнесу має бути ефективна процедура банкрутства, що призводить не до простого закриття бізнесу, а пропонує ефективний механізм збереження робочих місць та економічної активності.

Уряд ініціює спрощення процедур неплатоспроможності для мікро- та малого бізнесу, дозволяючи закривати борги без обов'язкових арбітражних керуючих та комітетів кредиторів, через процедуру санації - для суб’єктів, які мають намір відновити свою платоспроможність, та спрощену процедуру ліквідації. Відповідний законопроєкт № 15004 прийнято за основу Верховною Радою України.

Як зазначено в пояснювальній записці до проєкту, спрощена санація дозволить боржникам відновити діяльність у короткі строки, а спрощена процедура ліквідації – звільнитись від боргів та припинити свою діяльність.

Проєктом пропонується внести зміни до Кодексу України з процедур банкрутства та доповнити його новою Книгою шостою «Спрощені процедури банкрутства для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва». Ініціатива спрямована на імплементацію стандартів ЄС щодо підтримки малих і середніх підприємств. При підготовці проєкту авторами були досліджені рекомендаційні документи міжнародних організацій та, зокрема, Рекомендації Комісії ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Для кого передбачена спрощена процедура? Пройти процедуру банкрутства в спрощеному порядку зможуть мікро- та малі підприємства, як юрособи, так і ФОП, що здійснюють діяльність щонайменше три роки. На момент подання заяви борг мікропідприємства не має перевищувати 2,5 млн грн перед максимум 10 кредиторами, а малого підприємства — 5 млн грн перед не більш як 15 кредиторами, за відсутності заборгованості із заробітної плати перед працівниками.

Важливо, що відсутність у боржника майна або недостатність його майна для покриття витрат на здійснення провадження не буде вважатися підставою для відмови у відкритті провадження у справі про банкрутство за спрощеною процедурою.

Серед основних змін, запропонованих проєктом, - опціональна участь арбітражного керуючого у процедурі банкрутства. Боржник або кредитор, звертаючись до суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство за спрощеною процедурою, має право укласти договір з обраним ним арбітражним керуючим. Тобто, участь арбітражного керуючого буде не обов’язковою, а договірною засадою. Для боржників це суттєво знижує витрати, хоч і залишає активи без незалежного контролю.

Крім того, суттєво обмежується вплив кредиторів на процес банкрутства, адже, за проєктом, спрощена процедура не передбачає необхідності ні створення комітету кредиторів, ні проведення загальних зборів.

З моменту відкриття провадження всі вимоги кредиторів будуть заявлятися та задовольнятися лише в межах справи про банкрутство. Виключно господарським судом будуть застосовуватись і всі обмеження щодо майна боржника. Водночас заборонятимуться: виділення частки учасникам, реорганізація чи ліквідація боржника, крім випадків, передбачених планом санації, а також відкриття інших процедур неплатоспроможності щодо цього боржника.

Попереджуючи зловживання і ризики фіктивного банкрутства, автори законопроєкту передбачили право господарського суду призначати засідання для встановлення факту фіктивного банкрутства, якщо буде встановлено, що боржник подав неправдиві відомості про нездатність виконати зобов’язання перед кредиторами. Без участі арбітражного керуючого процес виявлення прихованих активів або подання неправдивих даних суттєво ускладнюється.

І ще одна не менш важлива для боржників зміна - скорочення строків провадження у справі. На практиці процес банкрутства малого бізнесу розтягується на декілька років, ще й при цьому супроводжується значними фінансовими витратами, тоді як нова процедура пропонує строки до 6 місяців для ліквідації та до 12 місяців для санації.

Важливо, що органи управління боржника будуть вправі продовжувати виконувати свої функції, якщо суд не вирішить інакше задля забезпечення вимог кредиторів і виключно у разі участі у справі арбітражного керуючого та виконання ним повноважень керуючого санацією або ліквідатора.

Дійсно, в умовах війни, як і в подальших умовах післявоєнного відновлення, малий бізнес залишається вразливою економічною ланкою, а проєкт пропонує бізнесу можливість швидкого перезапуску. Позитивно, що проєкт скорочує строки і витрати підприємців, і до того ж залишає соціальні гарантії для працівників потенційного банкрута, адже наявність боргу по зарплаті унеможливлює відкриття провадження за спрощеною процедурою. Проте проєкту не вистачає балансу між правами боржників і правами кредиторів, фокус уваги зміщений чітко на боржника. Крім того, відсутність деталізації механізмів перевірки доброчесності боржника за відсутності арбітражного керуючого створює лазівки для уникнення зобов'язань.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.