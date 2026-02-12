  1. Публикации
Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

14:11, 12 февраля 2026
Упрощенная процедура банкротства предусматривает устранение кредиторов от управления процессом.
Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения
Вызовы военного времени закономерно влияют на бизнес внутри страны. Малый бизнес не выдерживает потери рынков сбыта, частых перебоев с логистикой, экономического и фискального давления, что приводит к потере платежеспособности многими предпринимателями. Ответом на экономические вызовы для малого бизнеса должна стать эффективная процедура банкротства, которая ведет не к простому закрытию бизнеса, а предлагает эффективный механизм сохранения рабочих мест и экономической активности.

Правительство инициирует упрощение процедур неплатежеспособности для микро- и малого бизнеса, позволяя закрывать долги без обязательных арбитражных управляющих и комитетов кредиторов, через процедуру санации — для субъектов, имеющих намерение восстановить свою платежеспособность, и упрощенную процедуру ликвидации. Соответствующий законопроект № 15004 принят за основу Верховной Радой Украины.

Как указано в пояснительной записке к проекту, упрощенная санация позволит должникам восстановить деятельность в короткие сроки, а упрощенная процедура ликвидации — освободиться от долгов и прекратить свою деятельность.

Проектом предлагается внести изменения в Кодекс Украины по процедурам банкротства и дополнить его новой Книгой шестой «Упрощенные процедуры банкротства для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства». Инициатива направлена на имплементацию стандартов ЕС по поддержке малых и средних предприятий. При подготовке проекта авторами были исследованы рекомендательные документы международных организаций и, в частности, Рекомендации Комиссии ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

Для кого предусмотрена упрощенная процедура? Пройти процедуру банкротства в упрощенном порядке смогут микро- и малые предприятия, как юрлица, так и ФЛП, осуществляющие деятельность не менее трех лет. На момент подачи заявления долг микропредприятия не должен превышать 2,5 млн грн перед максимум 10 кредиторами, а малого предприятия — 5 млн грн перед не более чем 15 кредиторами, при отсутствии задолженности по заработной плате перед работниками.

Важно, что отсутствие у должника имущества или недостаточность его имущества для покрытия расходов на осуществление производства не будет считаться основанием для отказа в открытии производства по делу о банкротстве по упрощенной процедуре.

Среди основных изменений, предложенных проектом, — опциональное участие арбитражного управляющего в процедуре банкротства. Должник или кредитор, обращаясь в суд с заявлением об открытии производства по делу о банкротстве по упрощенной процедуре, имеет право заключить договор с выбранным им арбитражным управляющим. То есть, участие арбитражного управляющего будет не обязательным, а договорным. Для должников это существенно снижает расходы, хотя и оставляет активы без независимого контроля.

Кроме того, существенно ограничивается влияние кредиторов на процесс банкротства, ведь, согласно проекту, упрощенная процедура не предусматривает необходимости ни создания комитета кредиторов, ни проведения общего собрания.

С момента открытия производства все требования кредиторов будут заявляться и удовлетворяться только в рамках дела о банкротстве. Исключительно хозяйственным судом будут применяться и все ограничения в отношении имущества должника. Одновременно будут запрещены: выделение доли участникам, реорганизация или ликвидация должника, кроме случаев, предусмотренных планом санации, а также открытие других процедур неплатежеспособности в отношении этого должника.

Предупреждая злоупотребления и риски фиктивного банкротства, авторы законопроекта предусмотрели право хозяйственного суда назначать заседание для установления факта фиктивного банкротства, если будет установлено, что должник подал ложные сведения о неспособности выполнить обязательства перед кредиторами. Без участия арбитражного управляющего процесс выявления скрытых активов или подачи ложных данных существенно усложняется.

И еще одно не менее важное для должников изменение — сокращение сроков производства по делу. На практике процесс банкротства малого бизнеса растягивается на несколько лет, к тому же сопровождается значительными финансовыми затратами, тогда как новая процедура предлагает сроки до 6 месяцев для ликвидации и до 12 месяцев для санации.

Важно, что органы управления должника будут вправе продолжать выполнять свои функции, если суд не решит иначе в целях обеспечения требований кредиторов и исключительно в случае участия в деле арбитражного управляющего и выполнения им полномочий управляющего санацией или ликвидатора.

Действительно, в условиях войны, как и в последующих условиях послевоенного восстановления, малый бизнес остается уязвимым экономическим звеном, а проект предлагает бизнесу возможность быстрого перезапуска. Положительно, что проект сокращает сроки и расходы предпринимателей, и к тому же оставляет социальные гарантии для работников потенциального банкрота, так как наличие долга по зарплате делает невозможным открытие производства по упрощенной процедуре. Однако проекту не хватает баланса между правами должников и правами кредиторов, фокус внимания смещен четко на должника. Кроме того, отсутствие детализации механизмов проверки добропорядочности должника в отсутствие арбитражного управляющего создает лазейки для избежания обязательств.

бизнес Кабинет Министров Украины кредит банкротство

Правительство предлагает быстрое банкротство малого бизнеса без контроля кредиторов: изменения

