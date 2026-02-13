Чому завершене виконавче провадження не потребує сплати судового збору: що говорить судова практика

Юридична різниця між закінченим і завершеним виконавчим провадженням полягає в наявності ризиків повторного стягнення.

Виграти справу у суді - це лише половина справи, адже часто попереду ще виконавче провадження. І для розуміння фактичного стану виконання судових рішень та інших виконавчих документів статус провадження в Автоматизованій системі виконавчого провадження має важливе значення. Саме наявність відповідного статусу дозволить сторонам відстежувати перебіг примусового виконання рішення та вчасно реагувати на дії виконавця.

В Автоматизованій системі виконавчого провадження терміни «закінчено» та «завершено», хоч і мають схожість, проте мають абсолютно різне правове значення. Ці терміни доволі часто сприймаються користувачами як синоніми і створюють правову плутанину.

Як уже писала «Судово-юридична газета» статус «закінчено» - передбачає повне закінчення виконавчого провадження відповідно до статті 39 Закону України «Про виконавче провадження». Провадження закінчується у випадках фактичного виконання рішення, визнання мирової угоди судом, скасування рішення суду або смерті боржника, якщо зобов'язання не допускає правонаступництва. По суті це фінальна точка провадження, що вказує на повне виконання. Тобто, борг або інша вимога - стягнуті, майно передане стягувачу, аліменти або інші платежі сплачені.

Після присвоєння статусу «закінчено» виконавчий документ не може бути пред’явлений повторно, всі виконавчі дії припиняються, а всі арешти знімаються остаточно.

Статус «завершено» передбачає повернення виконавчого документа стягувачу відповідно до статті 37 Закону України «Про виконавче провадження». Такий статус в АСВП вказує на припинення виконавчого провадження з процесуальних або технічних підстав, але не обов'язково на його виконання.

Статус «завершено» зазвичай з'являється, коли виконавець повертає документ стягувачу через відсутність майна або коштів у боржника для стягнення, через неможливість розшукати боржника, або через сплив строку пред'явлення документа до виконання. Як наслідок, борг залишається дійсним, а відповідно стягувач може повторно звернутися до виконавця у встановленому законом порядку. Що стосується обмежень на майно чи кошти, то вони можуть бути зняті, проте залишається ризик поновлення провадження.

Судова практика також свідчить про розмежування понять «закінчено» та «завершено».

У постанові від 05.02.2026 у справі № 420/30204/25 П’ятий апеляційний адміністративний суд зазначив, що відповідно до статей 37, 39 Закону України «Про виконавче провадження» підставами для виключення відомостей з Єдиного реєстру боржників є лише визначені законом випадки, зокрема, закінчення виконавчого провадження або судове рішення про скасування заходів примусового виконання. Повернення виконавчого документа, тобто завершення провадження, не є такою підставою.

Шостий апеляційний адміністративний суд під час розгляду справи № 320/29868/24 щодо законності постанови виконавчої служби щодо стягнення виконавчого збору у зв’язку з поверненням виконавчого документа стягувачу та завершенням виконавчого провадження , зазначив що повернення виконавчого документа з підстав, визначених статтею 37 Закону України «Про виконавче провадження» означає закінчення провадження, а тому збір не підлягає стягненню (постанова ВС від 10.02.2026).

У справі № 520/29532/23 Верховний Суд також розглядав питання правомірності постанови державного виконавця про стягнення виконавчого збору у виконавчому провадженні, у разі повернення виконавчого документа боржнику без фактичного виконання рішення. Верховний Суд зазначив, що постанови про стягнення виконавчого збору є неправомірними, оскільки вони винесені без фактичного виконання рішення. Провадження у справі завершене і може бути відновлене (постанова ВС від 06.02.2026).

У справі № 295/16037/14-ц Верховний Суд розглядав питання правомірності заміни сторони у виконавчому листі у зв’язку зі смертю боржника. ВС зазначив, що у разі закінчення провадження у зв’язку зі смертю боржника, заміна боржника у межах вже закінченого провадження є неправомірною (постанова ВС від 02.07.2025).

