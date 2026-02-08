  1. В Україні

Виконавче провадження завершено та закінчено — у чому різниця

22:58, 8 лютого 2026
Статуси «Завершено» та «Закінчено» мають різне значення та наслідки для сторін виконавчого провадження.
Виконавче провадження завершено та закінчено — у чому різниця
Фото: zn.ua
У процесі виконання судових рішень або рішень інших органів у Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження використовуються різні статуси. Найпоширеніші — “Завершено” та “Закінчено”. Вони мають різне значення та наслідки для сторін виконавчого провадження. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Статус “Закінчено”

Вказує на те, що виконавче провадження повністю виконане:

- борг або інша вимога стягнуті;

- майно передане стягувачу;

- аліменти або інші платежі сплачені.

Після присвоєння цього статусу:

- виконавчі дії припиняються;

- арешти та інші обмеження знімаються;

- підстав для повторного стягнення немає.

Статус “Завершено”

Вказує на припинення виконавчого провадження з процесуальних або технічних підстав, але не обов’язково на його виконання.

До таких причин належать:

- відсутність майна або коштів у боржника для стягнення;

- неможливість встановити місцезнаходження боржника;

- повернення виконавчого документа стягувачу;

- сплив строку пред’явлення документа до виконання.

Наслідки статусу “Завершено”:

- борг залишається дійсним;

- стягувач може повторно звернутися до виконавця у встановленому законом порядку;

- обмеження можуть бути зняті, але ризик поновлення провадження зберігається.

Висновок

«Закінчено» = виконавче провадження виконано.

«Завершено» = провадження припинено, але виконання не гарантовано.

«Громадянам рекомендується уважно перевіряти не лише статус провадження, а й підстави його встановлення, особливо при плануванні фінансових або правових дій.

У разі сумнівів щодо статусу свого виконавчого провадження, а також для отримання роз’яснень щодо можливих дій, звертайтеся до державного або приватного виконавця, який веде справу», - додали у Мін’юсті.

