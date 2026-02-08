Виконавче провадження завершено та закінчено — у чому різниця
У процесі виконання судових рішень або рішень інших органів у Єдиному реєстрі боржників та Автоматизованій системі виконавчого провадження використовуються різні статуси. Найпоширеніші — “Завершено” та “Закінчено”. Вони мають різне значення та наслідки для сторін виконавчого провадження. Про це нагадало Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.
Статус “Закінчено”
Вказує на те, що виконавче провадження повністю виконане:
- борг або інша вимога стягнуті;
- майно передане стягувачу;
- аліменти або інші платежі сплачені.
Після присвоєння цього статусу:
- виконавчі дії припиняються;
- арешти та інші обмеження знімаються;
- підстав для повторного стягнення немає.
Статус “Завершено”
Вказує на припинення виконавчого провадження з процесуальних або технічних підстав, але не обов’язково на його виконання.
До таких причин належать:
- відсутність майна або коштів у боржника для стягнення;
- неможливість встановити місцезнаходження боржника;
- повернення виконавчого документа стягувачу;
- сплив строку пред’явлення документа до виконання.
Наслідки статусу “Завершено”:
- борг залишається дійсним;
- стягувач може повторно звернутися до виконавця у встановленому законом порядку;
- обмеження можуть бути зняті, але ризик поновлення провадження зберігається.
Висновок
«Закінчено» = виконавче провадження виконано.
«Завершено» = провадження припинено, але виконання не гарантовано.
«Громадянам рекомендується уважно перевіряти не лише статус провадження, а й підстави його встановлення, особливо при плануванні фінансових або правових дій.
У разі сумнівів щодо статусу свого виконавчого провадження, а також для отримання роз’яснень щодо можливих дій, звертайтеся до державного або приватного виконавця, який веде справу», - додали у Мін’юсті.
