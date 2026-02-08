Исполнительное производство завершено и окончено — в чем разница
В процессе исполнения судебных решений или решений других органов в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства используются разные статусы. Наиболее распространенные — «Завершено» и «Окончено». Они имеют разное значение и последствия для сторон исполнительного производства. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.
Статус «Окончено»
Указывает на то, что исполнительное производство полностью выполнено:
- долг или иное требование взысканы;
- имущество передано взыскателю;
- алименты или другие платежи уплачены.
После присвоения этого статуса:
- исполнительные действия прекращаются;
- аресты и другие ограничения снимаются;
- оснований для повторного взыскания нет.
Статус «Завершено»
Указывает на прекращение исполнительного производства по процессуальным или техническим основаниям, но не обязательно на его исполнение.
К таким причинам относятся:
- отсутствие у должника имущества или средств для взыскания;
- невозможность установить местонахождение должника;
- возврат исполнительного документа взыскателю;
- истечение срока предъявления документа к исполнению.
Последствия статуса «Завершено»:
- долг остается действительным;
- взыскатель может повторно обратиться к исполнителю в установленном законом порядке;
- ограничения могут быть сняты, однако риск возобновления производства сохраняется.
Вывод
«Окончено» = исполнительное производство выполнено.
«Завершено» = производство прекращено, но исполнение не гарантировано.
«Гражданам рекомендуется внимательно проверять не только статус производства, но и основания его установления, особенно при планировании финансовых или правовых действий.
В случае сомнений относительно статуса своего исполнительного производства, а также для получения разъяснений о возможных действиях, обращайтесь к государственному или частному исполнителю, который ведет дело», — добавили в Минюсте.
