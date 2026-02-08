Исполнительное производство завершено и окончено — в чем разница

Статусы «Завершено» и «Окончено» имеют разное значение и последствия для сторон исполнительного производства.

В процессе исполнения судебных решений или решений других органов в Едином реестре должников и Автоматизированной системе исполнительного производства используются разные статусы. Наиболее распространенные — «Завершено» и «Окончено». Они имеют разное значение и последствия для сторон исполнительного производства. Об этом напомнило Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Статус «Окончено»

Указывает на то, что исполнительное производство полностью выполнено:

долг или иное требование взысканы;

имущество передано взыскателю;

алименты или другие платежи уплачены.

После присвоения этого статуса:

исполнительные действия прекращаются;

аресты и другие ограничения снимаются;

оснований для повторного взыскания нет.

Статус «Завершено»

Указывает на прекращение исполнительного производства по процессуальным или техническим основаниям, но не обязательно на его исполнение.

К таким причинам относятся:

отсутствие у должника имущества или средств для взыскания;

невозможность установить местонахождение должника;

возврат исполнительного документа взыскателю;

истечение срока предъявления документа к исполнению.

Последствия статуса «Завершено»:

долг остается действительным;

взыскатель может повторно обратиться к исполнителю в установленном законом порядке;

ограничения могут быть сняты, однако риск возобновления производства сохраняется.

Вывод

«Окончено» = исполнительное производство выполнено.

«Завершено» = производство прекращено, но исполнение не гарантировано.

«Гражданам рекомендуется внимательно проверять не только статус производства, но и основания его установления, особенно при планировании финансовых или правовых действий.

В случае сомнений относительно статуса своего исполнительного производства, а также для получения разъяснений о возможных действиях, обращайтесь к государственному или частному исполнителю, который ведет дело», — добавили в Минюсте.

