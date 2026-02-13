Почему завершенное исполнительное производство не требует уплаты судебного сбора: что говорит судебная практика

Юридическая разница между законченным и завершенным исполнительным производством заключается в наличии рисков повторного взыскания.

Выиграть дело в суде — это лишь половина дела, ведь часто впереди еще исполнительное производство. И для понимания фактического состояния исполнения судебных решений и других исполнительных документов статус производства в Автоматизированной системе исполнительного производства (АСИП) имеет важное значение. Именно наличие соответствующего статуса позволит сторонам отслеживать ход принудительного исполнения решения и вовремя реагировать на действия исполнителя.

В Автоматизированной системе исполнительного производства термины «закончено» (закінчено) и «завершено» (завершено), хоть и имеют сходство, однако обладают абсолютно разным правовым значением. Эти термины довольно часто воспринимаются пользователями как синонимы и создают правовую путаницу.

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», статус «закончено» предусматривает полное окончание исполнительного производства в соответствии со статьей 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Производство заканчивается в случаях фактического исполнения решения, признания мирового соглашения судом, отмены решения суда или смерти должника, если обязательство не допускает правопреемства. По сути, это финальная точка производства, указывающая на полное исполнение. То есть долг или другое требование — взысканы, имущество передано взыскателю, алименты или другие платежи уплачены.

После присвоения статуса «закончено» исполнительный документ не может быть предъявлен повторно, все исполнительные действия прекращаются, а все аресты снимаются окончательно.

Статус «завершено» предусматривает возврат исполнительного документа взыскателю в соответствии со статьей 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве». Такой статус в АСИП указывает на прекращение исполнительного производства по процессуальным или техническим основаниям, но не обязательно на его исполнение.

Статус «завершено» обычно появляется, когда исполнитель возвращает документ взыскателю из-за отсутствия имущества или средств у должника для взыскания, из-за невозможности разыскать должника или из-за истечения срока предъявления документа к исполнению. Как следствие, долг остается действительным, а соответственно взыскатель может повторно обратиться к исполнителю в установленном законом порядке. Что касается ограничений на имущество или средства, то они могут быть сняты, однако остается риск возобновления производства.

Судебная практика также свидетельствует о разграничении понятий «завершено» и «закончено».

В постановлении от 05.02.2026 по делу № 420/30204/25 Пятый апелляционный административный суд указал, что в соответствии со статьями 37, 39 Закона Украины «Об исполнительном производстве» основаниями для исключения сведений из Единого реестра должников являются только определённые законом случаи, в частности, окончание исполнительного производства или судебное решение об отмене мер принудительного исполнения. Возврат исполнительного документа, то есть завершение производства, не является таким основанием.

Шестой апелляционный административный суд при рассмотрении дела № 320/29868/24 относительно законности постановления исполнительной службы о взыскании исполнительского сбора в связи с возвратом исполнительного документа взыскателю и завершением исполнительного производства, отметил, что возврат исполнительного документа по основаниям, определённым статьёй 37 Закона Украины «Об исполнительном производстве», означает окончание производства, а потому сбор не подлежит взысканию (постановление ВС от 10.02.2026).

В деле № 520/29532/23 Верховный Суд также рассматривал вопрос правомерности постановления государственного исполнителя о взыскании исполнительского сбора в исполнительном производстве, в случае возврата исполнительного документа должнику без фактического исполнения решения. Верховный Суд отметил, что постановления о взыскании исполнительского сбора являются неправомерными, поскольку они вынесены без фактического исполнения решения. Производство по делу завершено и может быть восстановлено (постановление ВС от 06.02.2026).

В деле № 295/16037/14-ц Верховный Суд рассматривал вопрос правомерности замены стороны в исполнительном листе в связи со смертью должника. ВС отметил, что в случае окончания производства в связи со смертью должника, замена должника в пределах уже оконченного производства является неправомерной (постановление ВС от 02.07.2025).

