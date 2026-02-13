Штрафи у сфері ядерної енергії будуть стягуватися через виконавчу службу

Рішення про штрафи у сфері ядерної енергетики планують зробити виконавчими документами для примусового стягнення.

В Україні пропонують змінити порядок виконання рішень про накладення штрафів у сфері використання ядерної енергії. Відповідний законопроєкт №15007 зареєстровано на сайті Верховної Ради.

Нині стаття 17-1 Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії» дозволяє Головному державному інспектору з ядерної та радіаційної безпеки або його заступникам накладати штрафи на суб’єктів діяльності у цій сфері.

Відповідно суб’єкти діяльності у сфері ядерної енергії несуть відповідальність за:

здійснення діяльності у сфері використання ядерної енергії без необхідних ліцензій, дозволів або реєстрації;

невиконання чи неналежне виконання умов ліцензії або іншого документа дозвільного характеру.

Проте чинна редакція Закону України «Про виконавче провадження» не передбачає примусового виконання таких рішень через органи державної виконавчої служби.

Через це частина штрафів залишається несплаченою, а Держатомрегулювання не може стягнути їх примусово. Постанови про накладення штрафів формально не визнаються виконавчими документами, що створює правову невизначеність і ускладнює ефективний державний контроль. Така ситуація в результаті порушує принцип невідворотності відповідальності та загрожує ядерній і радіаційній безпеці. Крім того, існує ризик невиконання міжнародних зобов’язань України у цій сфері, зокрема щодо контролю та дотримання стандартів безпеки. Саме цю законодавчу прогалину пропонує усунути законопроєкт №15007.

Законопроєктом пропонується внести зміни до Закону України «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», які:

визначають строк набрання рішенням про накладення штрафів законної сили;

передбачають обов’язок суб’єкта діяльності у сфері використання ядерної енергії сплатити штраф;

закріплюють на рівні закону норму, яка передбачає, що рішення про накладення штрафів набуває статусу виконавчого документа, що підлягає примусовому виконанню.

Автори законопроєкту зазначають, що його реалізація не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Виконання положень відбуватиметься в межах наявних бюджетних призначень Держатомрегулювання та органів державної виконавчої служби.

Очікується, що ухвалення змін створить правові умови для ефективнішого державного регулювання у сфері ядерної та радіаційної безпеки України.

