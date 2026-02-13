Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

В Украине предлагают изменить порядок исполнения решений о наложении штрафов в сфере использования ядерной энергии. Соответствующий законопроект №15007 зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

В настоящее время статья 17-1 Закона Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии» позволяет Главному государственному инспектору по ядерной и радиационной безопасности или его заместителям накладывать штрафы на субъектов деятельности в этой сфере.

Соответственно, субъекты деятельности в сфере ядерной энергии несут ответственность за:

осуществление деятельности в сфере использования ядерной энергии без необходимых лицензий, разрешений или регистрации;

невыполнение или ненадлежащее выполнение условий лицензии или иного документа разрешительного характера.

Однако действующая редакция Закона Украины «Об исполнительном производстве» не предусматривает принудительного исполнения таких решений через органы государственной исполнительной службы.

Из-за этого часть штрафов остается неуплаченной, а Госатомрегулирование не может взыскать их принудительно. Постановления о наложении штрафов формально не признаются исполнительными документами, что создает правовую неопределенность и усложняет эффективный государственный контроль. Такая ситуация в результате нарушает принцип неизбежности ответственности и угрожает ядерной и радиационной безопасности.

Кроме того, существует риск невыполнения международных обязательств Украины в этой сфере, в частности по контролю и соблюдению стандартов безопасности. Именно эту законодательную пробел планирует устранить законопроект №15007.

Законопроектом предлагается внести изменения в Закон Украины «О разрешительной деятельности в сфере использования ядерной энергии», которые:

определяют срок, с которого решение о наложении штрафов приобретает законную силу;

предусматривают обязанность субъекта деятельности в сфере использования ядерной энергии уплатить штраф;

закрепляют на уровне закона норму, которая предусматривает, что решение о наложении штрафов приобретает статус исполнительного документа, подлежащего принудительному исполнению.

Авторы законопроекта отмечают, что его реализация не требует дополнительного финансирования из государственного или местных бюджетов. Исполнение положений будет осуществляться в пределах существующих бюджетных назначений Госатомрегулирования и органов государственной исполнительной службы.

Ожидается, что принятие изменений создаст правовые условия для более эффективного государственного регулирования в сфере ядерной и радиационной безопасности Украины.

