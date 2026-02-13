Рада ініціює зменшення військового збору та авансових внесків для АЗС

Парламент пропонує закріплення презумпції невинуватості платника та запровадження мораторію на зміну податків до кінця війни.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

1 грудня 2024 року набрав чинності Закон 4015-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану», що суттєво збільшив податкове навантаження, через зростання військового збору та введення фіксованих авансових внесків для АЗС. Без сумнівів, прийняття Закону вплинуло на платників податків, зокрема на інвестиційну активність і конкурентоспроможність бізнесу, хоч і було спрямоване на збалансування бюджетних надходжень у складних умовах воєнного стану.

Народні депутати пропонують скасувати підвищення військового збору та запровадити мораторій на зміну податків до кінця війни. Відповідний законопроєкт № 15012 вже зареєстровано в парламенті та передано на розгляд комітетів. Проєкт має на меті захистити бізнес від фіскального тиску шляхом скасування збільшеного військового збору та авансових внесків для роздрібної торгівлі пальним, запровадження мораторію на підвищення податків, а також посиленням захисту прав платників через механізм презумпції невинуватості.

Як вже зазначено, основна зміна полягає у поверненні до попередніх ставок військового збору, тобто 1,5% замість 5%, та скасуванні авансових внесків з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним.

Крім того, пропонується доповнити статтю 109 Податкового кодексу України пунктом 109.5, згідно з яким вина платника має бути доведена у встановленому законом порядку. Тобто, вводиться презумпція невинуватості платника податків. За умови прийняття запропонованої зміни, система захисту платників податків, що існує буде докорінно змінена: платник невинний до тих пір, поки контролюючий орган не доведе протилежне.

Також пропонується визнати необґрунтоване та непропорційне цілям перевірки перешкоджання господарській діяльності платника податків посадовими особами контролюючого органу під час проведення перевірки окремим податковим правопорушенням посадових осіб. Але критерії понять «необґрунтоване» та «непропорційне» проєктом не визначені, тому ця норма ризикує залишитись суто декларативною через суб’єктивність оцінки.

І ще одна досить цікава пропозиція - мораторій на зміну елементів податків та зборів, під час дії воєнного стану та протягом року після війни, що на думку авторів законопроєкту гарантує захист платників податку.

Зменшення ставки військового збору і мораторій на зміну податків виглядає як спроба забезпечити податкову стабільність, проте повністю суперечить потребі наповнення бюджету в умовах війни. Крім того, подібні зміни не корелюються вимоги МВФ чи ЄС щодо гармонізації законодавства.

Як стверджують автори законопроєкту, його реалізація не потребуватиме видатків з Державного бюджету України та місцевих бюджетів. Але скасування авансових внесків та зниження ставок військового збору неодмінно призведе до перегляду дохідної частини бюджету.

Без сумніву, бізнес в Україні виснажений війною, як і економіка в цілому, але основний ризик такого відкату назад - обмеження можливості оперативного наповнення бюджету для потреб оборони. І хоча, наразі ще відсутні висновки ГНЕУ та Інституту правотворчості, найімовірніше проєкт буде розкритиковано комітетами. юридичний аналіз тексту проєкту вказує на ймовірну критику з боку бюджетного комітету. З юридичного погляду дуже сумнівно, що проєкт буде прийнято парламентом у такому форматі, оскільки важливо збалансувати стабільність бізнесу і потреби бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.