Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

1 декабря 2024 года вступил в силу Закон 4015-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения», который существенно увеличил налоговую нагрузку из-за роста военного сбора и введения фиксированных авансовых взносов для АЗС. Без сомнений, принятие Закона повлияло на налогоплательщиков, в частности на инвестиционную активность и конкурентоспособность бизнеса, хотя и было направлено на сбалансирование бюджетных поступлений в сложных условиях военного положения.

Народные депутаты предлагают отменить повышение военного сбора и ввести мораторий на изменение налогов до конца войны. Соответствующий законопроект № 15012 уже зарегистрирован в парламенте и передан на рассмотрение комитетов. Проект преследует цель защитить бизнес от фискального давления путем отмены увеличенного военного сбора и авансовых взносов для розничной торговли топливом, введения моратория на повышение налогов, а также усиления защиты прав плательщиков через механизм презумпции невиновности.

Как уже отмечено, основное изменение заключается в возврате к предыдущим ставкам военного сбора, то есть 1,5% вместо 5%, и отмене авансовых взносов по налогу на прибыль для розничной торговли топливом.

Кроме того, предлагается дополнить статью 109 Налогового кодекса Украины пунктом 109.5, согласно которому вина плательщика должна быть доказана в установленном законом порядке. То есть, вводится презумпция невиновности налогоплательщика. При условии принятия предложенного изменения, существующая система защиты налогоплательщиков будет коренным образом изменена: плательщик невиновен до тех пор, пока контролирующий орган не докажет обратное.

Также предлагается признать необоснованное и непропорциональное целям проверки препятствование хозяйственной деятельности налогоплательщика должностными лицами контролирующего органа во время проведения проверки отдельным налоговым правонарушением должностных лиц. Но критерии понятий «необоснованное» и «непропорциональное» проектом не определены, поэтому эта норма рискует остаться чисто декларативной из-за субъективности оценки.

И еще одно довольно интересное предложение — мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время действия военного положения и в течение года после войны, что, по мнению авторов законопроекта, гарантирует защиту налогоплательщиков.

Уменьшение ставки военного сбора и мораторий на изменение налогов выглядит как попытка обеспечить налоговую стабильность, однако полностью противоречит потребности наполнения бюджета в условиях войны. Кроме того, подобные изменения не коррелируют с требованиями МВФ или ЕС относительно гармонизации законодательства.

Как утверждают авторы законопроекта, его реализация не потребует расходов из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов. Но отмена авансовых взносов и снижение ставок военного сбора непременно приведет к пересмотру доходной части бюджета.

Без сомнения, бизнес в Украине истощен войной, как и экономика в целом, но основной риск такого отката назад — ограничение возможности оперативного наполнения бюджета для нужд обороны. И хотя на данный момент еще отсутствуют выводы ГНЭУ и Института правотворчества, вероятнее всего проект будет раскритикован комитетами. Юридический анализ текста проекта указывает на вероятную критику со стороны бюджетного комитета. С юридической точки зрения очень сомнительно, что проект будет принят парламентом в таком формате, поскольку важно сбалансировать стабильность бизнеса и потребности бюджета.

