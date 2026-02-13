  1. Публикации
  2. / В Украине

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

14:00, 13 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.
Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

1 декабря 2024 года вступил в силу Закон 4015-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения», который существенно увеличил налоговую нагрузку из-за роста военного сбора и введения фиксированных авансовых взносов для АЗС. Без сомнений, принятие Закона повлияло на налогоплательщиков, в частности на инвестиционную активность и конкурентоспособность бизнеса, хотя и было направлено на сбалансирование бюджетных поступлений в сложных условиях военного положения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Народные депутаты предлагают отменить повышение военного сбора и ввести мораторий на изменение налогов до конца войны. Соответствующий законопроект № 15012 уже зарегистрирован в парламенте и передан на рассмотрение комитетов. Проект преследует цель защитить бизнес от фискального давления путем отмены увеличенного военного сбора и авансовых взносов для розничной торговли топливом, введения моратория на повышение налогов, а также усиления защиты прав плательщиков через механизм презумпции невиновности.

Как уже отмечено, основное изменение заключается в возврате к предыдущим ставкам военного сбора, то есть 1,5% вместо 5%, и отмене авансовых взносов по налогу на прибыль для розничной торговли топливом.

Кроме того, предлагается дополнить статью 109 Налогового кодекса Украины пунктом 109.5, согласно которому вина плательщика должна быть доказана в установленном законом порядке. То есть, вводится презумпция невиновности налогоплательщика. При условии принятия предложенного изменения, существующая система защиты налогоплательщиков будет коренным образом изменена: плательщик невиновен до тех пор, пока контролирующий орган не докажет обратное.

Также предлагается признать необоснованное и непропорциональное целям проверки препятствование хозяйственной деятельности налогоплательщика должностными лицами контролирующего органа во время проведения проверки отдельным налоговым правонарушением должностных лиц. Но критерии понятий «необоснованное» и «непропорциональное» проектом не определены, поэтому эта норма рискует остаться чисто декларативной из-за субъективности оценки.

И еще одно довольно интересное предложение — мораторий на изменение элементов налогов и сборов во время действия военного положения и в течение года после войны, что, по мнению авторов законопроекта, гарантирует защиту налогоплательщиков.

Уменьшение ставки военного сбора и мораторий на изменение налогов выглядит как попытка обеспечить налоговую стабильность, однако полностью противоречит потребности наполнения бюджета в условиях войны. Кроме того, подобные изменения не коррелируют с требованиями МВФ или ЕС относительно гармонизации законодательства.

Как утверждают авторы законопроекта, его реализация не потребует расходов из Государственного бюджета Украины и местных бюджетов. Но отмена авансовых взносов и снижение ставок военного сбора непременно приведет к пересмотру доходной части бюджета.

Без сомнения, бизнес в Украине истощен войной, как и экономика в целом, но основной риск такого отката назад — ограничение возможности оперативного наполнения бюджета для нужд обороны. И хотя на данный момент еще отсутствуют выводы ГНЭУ и Института правотворчества, вероятнее всего проект будет раскритикован комитетами. Юридический анализ текста проекта указывает на вероятную критику со стороны бюджетного комитета. С юридической точки зрения очень сомнительно, что проект будет принят парламентом в таком формате, поскольку важно сбалансировать стабильность бизнеса и потребности бюджета.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

Верховный Суд военный сбор АЗС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штрафы в сфере ядерной энергии будут взыскиваться через исполнительную службу

Решения о штрафах в сфере ядерной энергетики планируют сделать исполнительными документами для принудительного взыскания.

Судью Верховного Суда в отставке Бориса Гулько наградили почетной наградой

Во время открытия Судебного года председатель Верховного Суда наградил судью в отставке  почетной наградой.

Рада инициирует уменьшение военного сбора и авансовых взносов для АЗС

Парламент предлагает закрепление презумпции невиновности плательщика и введение моратория на изменение налогов до конца войны.

Утраченные биткоины: Верховный Суд о миллионных убытках и ответственности за причиненный вред

Суд признал, что даже колоссальные потери не могут быть компенсированы без надлежащего подтверждения.

ЕСПЧ признал незаконным перехват разговоров адвоката по делу «ВИХОР ПРОТИ УКРАЇНИ»

ЕСПЧ подчеркнул, что вмешательство в профессиональную коммуникацию юриста требует особой аргументации и проверки пропорциональности.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]