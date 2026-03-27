Суд у Києві призначив колишньому правоохоронцю за шахрайство на $700 тисяч умовний строк без тюрми

У Києві чоловік намагався виманити сотні тисяч доларів «вирішивши питання» через зв’язки у владі.

У Києві суд розглянув справу про шахрайські дії колишнього правоохоронця, який намагався використати страх і довіру бізнесменів. Спираючись на свій попередній досвід роботи, обвинувачений намагався переконати керівництво фінансової компанії у необхідності угоди – передати йому сотні тисяч доларів для закриття відповідного кримінального провадження, використовуючи свої зв’язки серед впливових посадових осіб.

Конспірація у стилі кодів: «0.1» – аванс, «0.7» – вся сума

Голосіївський районний суд міста Києва розглянув у відкритому судовому засіданні справу №761/4693/25 за обвинуваченням мешканця столиці у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах).

Ця історія розпочалася не з передачі грошей і навіть не з вимоги неправомірної вигоди, а з інформації про кримінальне провадження щодо фінансової компанії. Йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю, щодо якого детективи БЕБ розпочали розслідування за підозрою – в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. У межах даного провадження правоохоронці направили офіційний запит до зазначеного ТОВ – з вимогою надати документи та інформацію щодо діяльності за декілька років. Саме цей запит фактично став відправною точкою подальших шахрайських дій.

Обвинувачений, який раніше мав досвід роботи у правоохоронних органах та певні зв’язки у відповідному середовищі, дізнався про направлення такого запиту ще до того, як фінансова компанія повністю розібралася у даній ситуації. Розуміючи, що для бізнесу будь-яке кримінальне провадження, особливо пов’язане з податками, створює серйозні ризики – від обшуків до блокування рахунків, – шахрай вирішив використати цю ситуацію у власних інтересах. За версією слідства, саме в цей момент у нього виник злочинний умисел – заволодіти коштами ТОВ шляхом обману та зловживання довірою.

Вийшовши на зв’язок із засновником фінансової компанії, шахрай детально проінформував щодо кримінального провадження і запиту від Бюро економічної безпеки. Така обізнаність справила враження на керівника ТОВ, адже на той час дана інформація ще не була публічною. І цей факт створив у бізнесмена відчуття, що його співрозмовник дійсно має впливові зв’язки з БЕБ. Увійшовши в довіру, колишній правоохоронець запропонував свою допомогу – з’ясувати деталі розслідування та, за можливості, допомогти «вирішити питання».

У подальшому відбулася зустріч із заступником директора ТОВ, під час якої обвинувачений переконував: мовляв, зможе отримати інформацію про перебіг розслідування, дізнатися позицію правоохоронців і навіть вплинути на дану ситуацію. Спочатку мова йшла про відносно невеликі суми – декілька тисяч доларів, потім десятки тисяч, але з часом суми почали зростати. Екс-співробітник БЕБ намагався переконувати представників фінансової компанії у тому, що законним шляхом вирішити проблему не вдасться, – потрібно використовувати неформальні зв’язки та передавати гроші впливовим особам.

Поступово сума зросла до 200 тисяч доларів, а згодом – до значно більшої. Після допиту представника компанії в межах кримінального провадження та ознайомлення з аналітичними матеріалами, де фігурувала сума можливих податкових донарахувань у десятки мільйонів гривень, обвинувачений почав переконувати, що питання потрібно вирішувати ще на більш вищому рівні. Саме тоді з’явилася цифра, яка стала суттєвою у справі – 700 тисяч доларів. Для конспірації шахрай називав цю суму «0.7», а перший платіж – «0.1», маючи на увазі 100 тисяч доларів.

Визначальним було те, що колишній співробітник БЕБ постійно імітував активну діяльність: повідомляв про нібито зустрічі з впливовими людьми, показував у телефоні контакти та листування, демонстрував якісь документи, які начебто стосувалися даного кримінального провадження. Таким чином, він підтримував у керівництва ТОВ переконання, що процес «вирішення питання» дійсно триває і передача грошей є лише питанням часу.

Однак у певний момент представники компанії зрозуміли, що мають справу з протиправною схемою, і звернулися до правоохоронних органів із заявою про злочин. Після цього всі подальші зустрічі та переговори відбувалися вже під контролем правоохоронців. Фактично було задокументовано процес вимагання грошей під виглядом передачі їх посадовим особам за закриття кримінального провадження.

Позбавлення волі без грат

Кульмінацією стала зустріч у липні 2024 року в центрі Києва, біля столичного бізнес-центру «Євразія». Екс-працівник БЕБ на своєму мобільному телефоні показав бізнесменові документ, який нібито стосувався досудового розслідування щодо фінансової компанії. Під час розмови шахрай також повідомив, що дізнався про ще одне кримінальне провадження проти ТОВ, яке розслідують детективи ДБР, і запевнив, що може «вирішити питання» про закриття справ через своїх впливових знайомих у правоохоронних органах.

Водночас обвинувачений підтвердив, що для цього потрібна раніше обумовлена сума грошей, але додав, що остаточний розмір винагороди може бути більшим. У свою чергу, представник ТОВ передав пакет із 100 тисячами доларів. Проте скористатися отриманими коштами шахрай не встиг, оскільки був спійманий на гарячому співробітниками СБУ.

Таким чином, злочин не було доведено до кінця лише тому, що передача коштів здійснювалася в рамках контролю за вчиненням кримінального правопорушення. Обвинувачений реалізував усі необхідні кроки, які, на його переконання, мали забезпечити заволодіння грошима, однак не зміг розпорядитися ними з причин, що не залежали від його волі. Саме тому його дії кваліфіковано як закінчений замах на шахрайство в особливо великих розмірах.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою вину і підтвердив обставини, викладені в обвинувальному акті. Він повідомив, що дійсно намагався заволодіти грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою, переконуючи керівництво ТОВ у своїх можливостях впливати на правоохоронні органи. Оскільки фактичні обставини ніким не заперечувалися, суд визнав недоцільним досліджувати всі докази в повному обсязі, розглянувши справу у спрощеному порядку.

Дії обвинуваченого були кваліфіковані як закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою в особливо великих розмірах. Йдеться про одну з найтяжчих форм шахрайства: сума, яку злочинець намагався отримати, становила сотні тисяч доларів, що значно перевищує поріг особливо великого розміру, визначений кримінальним законодавством.

Розглядаючи справу, суд врахував кілька важливих обставин. По-перше, обвинувачений раніше не був судимий, має сім’ю та виховує неповнолітню дитину. По-друге, він повністю визнав свою вину і розкаявся у вчиненому. І, зрештою, реальної матеріальної шкоди потерпілій стороні завдано не було, оскільки гроші були вилучені одразу після передачі. Всі ці обставини було визнано пом’якшуючими.

У результаті суд призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі, одночасно застосувавши положення законодавства про звільнення від відбування покарання з випробуванням. Обвинувачений не буде відбувати покарання у в’язниці, якщо протягом трирічного іспитового строку виконуватиме покладені на нього обов’язки (періодично з`являтися до уповноваженого органу з питань пробації) та не вчинить нового злочину.

Також суд скасував арешт майна, який був накладений під час розслідування, зокрема на земельну ділянку та автомобіль. Заставу, яка була внесена за обвинуваченого під час слідства, повернули заставодавцям. Частину речових доказів, зокрема телефон та інші особисті речі, також повернули обвинуваченому. Гроші, які використовувалися як предмет злочину, – передані у власність держави.

Автор: Валентин Коваль

