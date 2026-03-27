Суд в Киеве назначил бывшему правоохранителю за мошенничество на $700 тысяч условный срок без тюрьмы

В Киеве мужчина пытался выманить сотни тысяч долларов, «решив вопрос» через связи во власти.

В Киеве суд рассмотрел дело о мошеннических действиях бывшего правоохранителя, который пытался использовать страх и доверие бизнесменов. Опираясь на свой предыдущий опыт работы, обвиняемый пытался убедить руководство финансовой компании в необходимости сделки – передать ему сотни тысяч долларов для закрытия соответствующего уголовного производства, используя свои связи среди влиятельных должностных лиц.

Конспирация в стиле кодов: «0.1» – аванс, «0.7» – вся сумма

Голосеевский районный суд города Киева рассмотрел в открытом судебном заседании дело №761/4693/25 по обвинению жителя столицы в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество в особо крупных размерах).

Эта история началась не с передачи денег и даже не с требования неправомерной выгоды, а с информации о уголовном производстве в отношении финансовой компании. Речь идет о товариществе с ограниченной ответственностью, в отношении которого детективы БЭБ начали расследование по подозрению в уклонении от уплаты налогов в крупных размерах. В рамках данного производства правоохранители направили официальный запрос в указанное ООО с требованием предоставить документы и информацию о деятельности за несколько лет. Именно этот запрос фактически стал отправной точкой дальнейших мошеннических действий.

Обвиняемый, ранее имевший опыт работы в правоохранительных органах и определенные связи в соответствующем круге, узнал о направлении такого запроса еще до того, как финансовая компания полностью разобралась в ситуации. Понимая, что для бизнеса любое уголовное производство, особенно связанное с налогами, создает серьезные риски – от обысков до блокировки счетов, – мошенник решил использовать эту ситуацию в своих интересах. По версии следствия, именно в этот момент у него возник умысел – завладеть средствами ООО путем обмана и злоупотребления доверием.

Связавшись с учредителем финансовой компании, мошенник подробно проинформировал о уголовном производстве и запросе от Бюро экономической безопасности. Такая осведомленность произвела впечатление на руководителя ООО, так как на тот момент эта информация еще не была публичной. И этот факт создал у бизнесмена ощущение, что его собеседник действительно имеет влиятельные связи в БЭБ. Войдя в доверие, бывший правоохранитель предложил свою помощь – выяснить детали расследования и, по возможности, помочь «решить вопрос».

В дальнейшем состоялась встреча с заместителем директора ООО, во время которой обвиняемый убеждал: мол, сможет получить информацию о ходе расследования, узнать позицию правоохранителей и даже повлиять на ситуацию. Сначала речь шла о относительно небольших суммах – несколько тысяч долларов, затем десятки тысяч, но со временем суммы начали расти. Экс-сотрудник БЭБ пытался убедить представителей финансовой компании, что законным путем решить проблему не удастся – необходимо использовать неформальные связи и передавать деньги влиятельным лицам.

Постепенно сумма выросла до 200 тысяч долларов, а затем – до значительно большей. После допроса представителя компании в рамках уголовного производства и ознакомления с аналитическими материалами, где фигурировала сумма возможных налоговых доначислений в десятки миллионов гривен, обвиняемый начал убеждать, что вопрос нужно решать на еще более высоком уровне. Именно тогда появилась цифра, которая стала существенной в деле – 700 тысяч долларов. Для конспирации мошенник называл эту сумму «0.7», а первый платеж – «0.1», имея в виду 100 тысяч долларов.

Определяющим было то, что бывший сотрудник БЭБ постоянно имитировал активную деятельность: сообщал о якобы встречах с влиятельными людьми, показывал в телефоне контакты и переписку, демонстрировал документы, которые якобы относились к данному уголовному производству. Таким образом, он поддерживал у руководства ООО убеждение, что процесс «решения вопроса» действительно идет и передача денег – лишь вопрос времени.

Однако в определенный момент представители компании поняли, что имеют дело с противоправной схемой, и обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении. После этого все последующие встречи и переговоры проходили уже под контролем правоохранителей. Фактически был задокументирован процесс вымогательства денег под видом передачи их должностным лицам за закрытие уголовного производства.

Лишение свободы без решетки

Кульминацией стала встреча в июле 2024 года в центре Киева, возле столичного бизнес-центра «Евразия». Экс-сотрудник БЭБ на своем мобильном телефоне показал бизнесмену документ, который якобы касался досудебного расследования в отношении финансовой компании. Во время разговора мошенник также сообщил, что узнал о еще одном уголовном производстве против ООО, которое расследуют детективы ГБР, и заверил, что может «решить вопрос» о закрытии дел через своих влиятельных знакомых в правоохранительных органах.

В то же время обвиняемый подтвердил, что для этого нужна ранее оговоренная сумма денег, но добавил, что окончательный размер вознаграждения может быть больше. В свою очередь, представитель ООО передал пакет с 100 тысячами долларов. Однако воспользоваться полученными средствами мошенник не успел, поскольку был задержан сотрудниками СБУ при «горячем» процессе.

Таким образом, преступление не было доведено до конца лишь потому, что передача средств осуществлялась в рамках контроля за совершением уголовного правонарушения. Обвиняемый реализовал все необходимые шаги, которые, по его мнению, должны были обеспечить завладение деньгами, однако не смог распорядиться ими по причинам, не зависящим от его воли. Именно поэтому его действия квалифицированы как оконченное покушение на мошенничество в особо крупных размерах.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и подтвердил обстоятельства, изложенные в обвинительном акте. Он сообщил, что действительно пытался завладеть денежными средствами путем обмана и злоупотребления доверием, убеждая руководство ООО в своих возможностях влиять на правоохранительные органы. Поскольку фактические обстоятельства никем не оспаривались, суд признал нецелесообразным исследовать все доказательства в полном объеме, рассмотрев дело в упрощенном порядке.

Действия обвиняемого были квалифицированы как оконченное покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах. Речь идет об одной из тяжелейших форм мошенничества: сумма, которую преступник пытался получить, составляла сотни тысяч долларов, что значительно превышает порог особо крупного размера, установленный уголовным законодательством.

Рассматривая дело, суд учел несколько важных обстоятельств. Во-первых, обвиняемый ранее не был судим, имеет семью и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Во-вторых, он полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. И, наконец, реального материального ущерба потерпевшей стороне нанесено не было, так как деньги были изъяты сразу после передачи. Все эти обстоятельства признаны смягчающими.

В результате суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, одновременно применив положения законодательства о освобождении от отбывания наказания с испытанием. Обвиняемый не будет отбывать наказание в тюрьме, если в течение трехлетнего испытательного срока будет выполнять возложенные на него обязанности (периодически являться в уполномоченный орган по вопросам пробации) и не совершит нового преступления.

Также суд отменил арест имущества, который был наложен во время расследования, в частности на земельный участок и автомобиль. Залог, внесенный за обвиняемого во время следствия, возвращен залогодателям. Часть вещественных доказательств, в том числе телефон и другие личные вещи, также возвращены обвиняемому. Деньги, использованные как предмет преступления, – переданы в собственность государства.

Автор: Валентин Коваль

