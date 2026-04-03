Аліменти зі зниклих безвісти: як працює механізм стягнення у 2026 році

Аліменти з грошового забезпечення військовослужбовця мають стягуватися в першу чергу, ще до розподілу коштів між іншими членами родини.

Питання виконання аліментних зобов’язань завжди було чутливою темою, але з початком повномасштабної війни додались доволі складні питання до процедури стягнення. Наприклад, як стягувати аліменти з особи, яка отримала статус зниклого безвісти за особливих обставин. Чи може держава стягувати кошти з грошового забезпечення особи, чиє місцеперебування невідоме? Чи не порушує це права самого захисника? Яким чином відбувається стягнення? Як розподіляються кошти між кількома родинами?

Станом на 2025–2026 роки ситуація почала отримувати чіткіші нормативне та судове регулювання. Ключовими етапами врегулявання стали оновлена Постанова Кабінету Міністрів України № 884 в редакції від 15 квітня 2025 року, судова практика та реєстрація у Верховній Раді законопроєкту № 15109 про внесення змін до Сімейного кодексу України.

Законодавча ініціатива

Як писала «Судово-юридична газета» до Верховної Ради подано законопроєкт «Про внесення зміни до статті 181 Сімейного кодексу України». Він пропонує доповнити статтю новою частиною, яка прямо зазначає, що зникнення безвісти не припиняє аліментних зобов’язань.

Уточнення має на меті впорядкувати судову практику та зняти сумніви у державних виконавців щодо правомірності стягнень. Автори законопроєкту у пояснювальній записці до нього посилаються саме на судову практику, зокрема на рішення Хмельницького апеляційного суду № 686/25433/24.

Поки законопроєкт знаходиться на стадії реєстрації, тому стягнення відбувається за чинними нормами.

Судова практика

Хмельницький апеляційний суд у справі № 686/25433/24 зазначив, що статус батька як особи, яка безвісно зникла за особливих обставин, не звільняє його від обов’язку утримувати неповнолітніх дітей.

З дня зникнення за військовослужбовцем зберігаються основні та додаткові види грошового забезпечення, з яких можуть відраховуватися аліменти. Суд також посилався на практику Верховного Суду щодо стягнення аліментів за минулий період (постанова ВС від 19.01.2022 у справі № 235/101/21). Так, для стягнення за минулий час необхідно довести ухилення боржника.

Верховний Суд, своєю чергою, розглянув справу № 370/1826/22 щодо стягнення аліментів із грошового забезпечення зниклого безвісти військовослужбовця. Дружина військового намагалася зупинити виконавче провадження, аргументуючи це тим, що після зникнення чоловік не може захистити свої права, а утримання аліментів на дитину від попереднього шлюбу зменшує кошти, які отримує її сім’я.

Суд дійшов висновку, що дружина боржника, яка не є стороною виконавчого провадження, не має права оскаржувати дії виконавця в порядку судового контролю. Крім того, сам факт зникнення військовослужбовця безвісти не є підставою для автоматичного припинення стягнення аліментів.

Якщо ж виникають сумніви щодо правильності розрахунку заборгованості, такі питання можуть вирішуватися лише через позов до суду, а не шляхом подання скарги на виконавця.

Навіть якщо військовий не може самостійно здійснювати захист своїх прав у виконавчому провадженні, держава має забезпечувати баланс інтересів. Суд підкреслив, що права дитини на утримання захищаються, але при цьому враховуються права зниклої особи та її сім’ї.

Джерело виплат

Згідно з Порядком виплати грошового забезпечення, затвердженим Постановою КМУ № 884, за військовослужбовцями, які зникли безвісти, зберігаються всі види виплат, такі як посадовий оклад, оклад за званням, надбавки, премії та навіть додаткова винагорода (у тому числі 100 тис. грн).

Аліменти стягуються не суми, яка передбачена для виплати родині зниклого безвісти, а з загального нарахованого забезпечення військового ще на етапі бухгалтерії військової частини.

Грошове забезпечення військовослужбовця спочатку проходить через процедуру обов’язкових утримань, встановлених законом. У першу чергу із виплат стягуються аліменти та інші обов’язкові платежі, такі як податки, внески та відрахування за виконавчими документами, і лише після цього решта коштів може бути розподілена між членами родини. Якщо військовослужбовець не залишив особистого розпорядження щодо виплат, залишок грошового забезпечення розподіляється між близькими родичами у порядку, визначеному законодавством.

Розподіл грошового забезпечення після обов’язкових відрахувань

50% від суми, що залишилася, виплачується членам сім’ї першої черги (дружині/чоловіку, неповнолітнім дітям, батькам)

Інші 50% — депонуються на спеціальних рахунках до моменту з’ясування долі військовослужбовця або виключення його зі списків особового складу.

Стягнення аліментів на декількох дітей

У випадках, коли у військовослужбовця є діти від різних шлюбів, механізм виплат стає значно складнішим.

Спочатку суд визначає загальний розмір аліментів як частку від доходу: 25% — на одну дитину, 33% — на двох, 50% — на трьох і більше.

Після отримання виконавчого листа бухгалтерія військової частини в першу чергу утримує визначену судом частку із всього грошового забезпечення військового.

Сума, що залишається після сплати аліментів, далі розподіляється: половина коштів спрямовується на виплати нинішній дружині та дітям, з якими проживав військовослужбовець, а інша половина депонується до моменту встановлення остаточного кола отримувачів або появи військовослужбовця.

Важливо: члени сім’ї, які вже отримують аліменти на підставі рішення суду, не включаються до переліку осіб, між якими розподіляються 50% грошового забезпечення для родини.

Станом на 2026 рік механізм стягнення аліментів із грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців працює. Аліменти мають пріоритет і утримуються ще до розподілу коштів між іншими членами родини, а сам статус зниклого безвісти не припиняє обов’язку утримання дитини. Навіть за відсутності особистого розпорядження військового частина його грошового забезпечення може використовуватися для законних виплат дітям. Законопроєкт, який нині перебуває на розгляді у Верховній Раді, має остаточно закріпити цю практику та посилити захист прав дітей військовослужбовців.

