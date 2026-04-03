Алименты с пропавших без вести: как работает механизм взыскания в 2026 году

Алименты из денежного обеспечения военнослужащего должны взыскиваться в первую очередь, еще до распределения средств между другими членами семьи.

Вопрос исполнения алиментных обязательств всегда был чувствительной темой, но с началом полномасштабной войны добавились довольно сложные вопросы к процедуре взыскания. Например, как взыскивать алименты с лица, получившего статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Может ли государство взыскивать средства из денежного обеспечения лица, чье местонахождение неизвестно? Не нарушает ли это права самого защитника? Каким образом происходит взыскание? Как распределяются средства между несколькими семьями?

По состоянию на 2025–2026 годы ситуация начала получать более четкое нормативное и судебное регулирование. Ключевыми этапами урегулирования стали обновленное Постановление Кабинета Министров Украины № 884 в редакции от 15 апреля 2025 года, судебная практика и регистрация в Верховной Раде законопроекта № 15109о внесении изменений в Семейный кодекс Украины.

Законодательная инициатива

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Верховную Раду подан законопроект «О внесении изменения в статью 181 Семейного кодекса Украины». Он предлагает дополнить статью новой частью, прямо указывающей, что исчезновение без вести не прекращает алиментных обязательств.

Уточнение имеет целью упорядочить судебную практику и снять сомнения у государственных исполнителей относительно правомерности взысканий. Авторы законопроекта в пояснительной записке к нему ссылаются именно на судебную практику, в частности на решение Хмельницкого апелляционного суда № 686/25433/24.

Пока законопроект находится на стадии регистрации, поэтому взыскание происходит по действующим нормам.

Судебная практика

Хмельницкий апелляционный суд в деле № 686/25433/24 отметил, что статус отца как лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, не освобождает его от обязанности содержать несовершеннолетних детей.

Со дня исчезновения за военнослужащим сохраняются основные и дополнительные виды денежного обеспечения, из которых могут отсчитываться алименты. Суд также ссылался на практику Верховного Суда по взысканию алиментов за прошлый период (постановление ВС от 19.01.2022 по делу № 235/101/21). Так, для взыскания за прошлое время необходимо доказать уклонение должника.

Верховный Суд, в свою очередь, рассмотрел дело № 370/1826/22 относительно взыскания алиментов из денежного обеспечения пропавшего без вести военнослужащего. Жена военного пыталась остановить исполнительное производство, аргументируя это тем, что после исчезновения муж не может защитить свои права, а удержание алиментов на ребенка от предыдущего брака уменьшает средства, которые получает ее семья.

Суд пришел к выводу, что жена должника, не являющаяся стороной исполнительного производства, не имеет права обжаловать действия исполнителя в порядке судебного контроля. Кроме того, сам факт исчезновения военнослужащего без вести не является основанием для автоматического прекращения взыскания алиментов.

Если же возникают сомнения в правильности расчета задолженности, такие вопросы могут решаться только через иск в суд, а не путем подачи жалобы на исполнителя.

Даже если военный не может самостоятельно осуществлять защиту своих прав в исполнительном производстве, государство должно обеспечивать баланс интересов. Суд подчеркнул, что права ребенка на содержание защищаются, но при этом учитываются права пропавшего лица и его семьи.

Источник выплат

Согласно Порядку выплаты денежного обеспечения, утвержденному Постановлением КМУ № 884, за военнослужащими, пропавшими без вести, сохраняются все виды выплат, такие как должностной оклад, оклад по званию, надбавки, премии и даже дополнительное вознаграждение (в том числе 100 тыс. грн).

Алименты взыскиваются не из суммы, предусмотренной для выплаты семье пропавшего без вести, а из общего начисленного обеспечения военного еще на этапе бухгалтерии воинской части.

Денежное обеспечение военнослужащего сначала проходит через процедуру обязательных удержаний, установленных законом. В первую очередь из выплат взыскиваются алименты и другие обязательные платежи, такие как налоги, взносы и отчисления по исполнительным документам, и только после этого остальная часть средств может быть распределена между членами семьи. Если военнослужащий не оставил личного распоряжения относительно выплат, остаток денежного обеспечения распределяется между близкими родственниками в порядке, определенном законодательством.

Распределение денежного обеспечения после обязательных отчислений:

50% от оставшейся суммы выплачивается членам семьи первой очереди (жене/мужу, несовершеннолетним детям, родителям);

Другие 50% — депонируются на специальных счетах до момента выяснения судьбы военнослужащего или исключения его из списков личного состава.

Взыскание алиментов на нескольких детей

В случаях, когда у военнослужащего есть дети от разных браков, механизм выплат становится значительно сложнее.

Сначала суд определяет общий размер алиментов как долю от дохода: 25% — на одного ребенка, 33% — на двоих, 50% — на троих и более.

После получения исполнительного листа бухгалтерия воинской части в первую очередь удерживает определенную судом долю из всего денежного обеспечения военного.

Сумма, остающаяся после уплаты алиментов, далее распределяется: половина средств направляется на выплаты нынешней жене и детям, с которыми проживал военнослужащий, а другая половина депонируется до момента установления окончательного круга получателей или появления военнослужащего.

Важно: члены семьи, которые уже получают алименты на основании решения суда, не включаются в перечень лиц, между которыми распределяются 50% денежного обеспечения для семьи.

По состоянию на 2026 год механизм взыскания алиментов из денежного обеспечения пропавших без вести военнослужащих работает. Алименты имеют приоритет и удерживаются еще до распределения средств между другими членами семьи, а сам статус пропавшего без вести не прекращает обязанности содержания ребенка. Даже при отсутствии личного распоряжения военного часть его денежного обеспечения может использоваться для законных выплат детям. Законопроект, который сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде, должен окончательно закрепить эту практику и усилить защиту прав детей военнослужащих.

