Практика судів
  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя надала САП повний доступ до Реєстру судових рішень

15:06, 10 квітня 2024
Вища рада правосуддя затвердила зміни до порядку ведення реєстру судових рішень, якими надала САП повний доступ до реєстру.
Вища рада правосуддя надала САП повний доступ до Реєстру судових рішень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя затвердила зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, якими надано дозвіл на повний доступ до Реєстру Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомляє ВРП. 

Таке рішення прийнято за результатом розгляду звернення заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, в якому зазначено про ліквідацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора та створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як окремої юридичної особи.

Така реорганізація відбулася відповідно до Закону України від 8 грудня 2023 року № 3509-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», що набрав чинності 1 січня 2024 року, яким внесено зміни до Закону України «Про прокуратуру».

Відповідно до частини третьої статті 8-1 Закону України «Про прокуратуру» на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру покладаються такі функції:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури необхідний повний доступ до інформаційних ресурсів ЄДРСР для забезпечення виконання завдань і повноважень, визначених законодавством.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура як юридична особа публічного права почала діяльність з 21 березня 2024 року.

Отже, Вища рада правосуддя вирішила внести зміни до розділу ІХ «Забезпечення надання повного доступу до Реєстру» Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

У пункти 2 і 4 до переліку організацій, яким надано дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру включено прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пункт 5 доповнено підпунктом 14-1, яким визначено, що дозвіл на повний доступ до електронних примірників судових рішень надається та анулюється «уповноваженим особам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Вказані зміни затверджені рішенням ВРП від 9 квітня 2024 року № 1052/0/15-24 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

Нагадаємо, ми писали, що САП відокремлюється від Офісу Генерального прокурора.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Верховна Рада схвалила законопроект про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби

Кого та як будуть умовно-достроково звільняти від відбування покарання для проходження військової служби – парламент прийняв законопроект за основу.

За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

У Кабміну буде місяць на розробку нових правил бронювання та критеріїв критично важливих підприємств

Законопроект про мобілізацію дає Уряду місяць на те, аби переглянути визначення підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

У Касаційному кримінальному судді проаналізували стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адмінправопорушення за 2023 рік

Упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео