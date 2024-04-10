Вища рада правосуддя надала САП повний доступ до Реєстру судових рішень

Вища рада правосуддя затвердила зміни до порядку ведення реєстру судових рішень, якими надала САП повний доступ до реєстру.

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Вища рада правосуддя затвердила зміни до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, якими надано дозвіл на повний доступ до Реєстру Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі. Про це повідомляє ВРП.

Таке рішення прийнято за результатом розгляду звернення заступника Генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка, в якому зазначено про ліквідацію Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як самостійного структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора та створення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури як окремої юридичної особи.

Така реорганізація відбулася відповідно до Закону України від 8 грудня 2023 року № 3509-IX «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури», що набрав чинності 1 січня 2024 року, яким внесено зміни до Закону України «Про прокуратуру».

Відповідно до частини третьої статті 8-1 Закону України «Про прокуратуру» на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру покладаються такі функції:

1) здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Національним антикорупційним бюро України;

2) підтримання державного обвинувачення в суді у відповідних провадженнях;

3) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, передбачених цим Законом і пов’язаних із корупційними або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, а також представництво у межах компетенції інтересів держави у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.

Прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури необхідний повний доступ до інформаційних ресурсів ЄДРСР для забезпечення виконання завдань і повноважень, визначених законодавством.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура як юридична особа публічного права почала діяльність з 21 березня 2024 року.

Отже, Вища рада правосуддя вирішила внести зміни до розділу ІХ «Забезпечення надання повного доступу до Реєстру» Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень.

У пункти 2 і 4 до переліку організацій, яким надано дозвіл на повний доступ до інформаційних ресурсів Реєстру включено прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Пункт 5 доповнено підпунктом 14-1, яким визначено, що дозвіл на повний доступ до електронних примірників судових рішень надається та анулюється «уповноваженим особам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – заступником Генерального прокурора – керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Вказані зміни затверджені рішенням ВРП від 9 квітня 2024 року № 1052/0/15-24 «Про затвердження Змін до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень».

Нагадаємо, ми писали, що САП відокремлюється від Офісу Генерального прокурора.

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