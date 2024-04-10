Україна повинна готуватися до мобілізації жінок в найближчі роки

В умовах скорочення призовників Україна має позбутися «старомодного менталітету» щодо жінок, – радник з командувача Сухопутних військ.

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Україна має бути готовою до можливості мобілізації жінок в армію в найближчі роки, оскільки країні доведеться стикатися із завданням призову великої кількості військових у цьому році, заявила радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва сказала. Про це пише The Times.

За її словами, Україна повинна позбутися «старомодного менталітету» щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком, заявила головний військовий радник країни з гендерних питань.

«Ми повинні покінчити з старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій конституції сказано, що обов’язок кожного українця — захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат змалечку до захисту країни», — заявила Григор’єва.

За даними уряду, наразі в українських збройних силах служать 65 000 жінок, що становить приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням росії. Більшість з них є добровольцями, оскільки обов'язкового призову для жінок не існує, проте тепер жінки, які мають медичну освіту, зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію №10449. Законопроект про мобілізацію дає Уряду місяць на те, аби переглянути визначення підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Крім того, Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Додамо, в законопроекті про мобілізацію окремо визначили, що відстрочку отримають держслужбовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх експертизу або експертизу законодавства.

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