Практика судів
  1. В Україні

Україна повинна готуватися до мобілізації жінок в найближчі роки

14:37, 10 квітня 2024
В умовах скорочення призовників Україна має позбутися «старомодного менталітету» щодо жінок, – радник з командувача Сухопутних військ.
Україна повинна готуватися до мобілізації жінок в найближчі роки
Источник фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Україна має бути готовою до можливості мобілізації жінок в армію в найближчі роки, оскільки країні доведеться стикатися із завданням призову великої кількості військових у цьому році, заявила радник з гендерних питань командувача Сухопутних військ Оксана Григор'єва сказала. Про це пише The Times.

За її словами, Україна повинна позбутися «старомодного менталітету» щодо жінок і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком, заявила головний військовий радник країни з гендерних питань.

«Ми повинні покінчити з старомодним менталітетом і прийняти політику призову жінок на військову службу за ізраїльським зразком. У нашій конституції сказано, що обов’язок кожного українця — захищати свою Батьківщину, тому правильно, щоб служили і жінки. Нам потрібно готувати дівчат змалечку до захисту країни», — заявила Григор’єва.

За даними уряду, наразі в українських збройних силах служать 65 000 жінок, що становить приблизно на 40% більше, ніж у 2021 році, перед повномасштабним вторгненням росії. Більшість з них є добровольцями, оскільки обов'язкового призову для жінок не існує, проте тепер жінки, які мають медичну освіту, зобов'язані зареєструватися у місцевому ТЦК.

Нагадаємо, Комітет Ради підготував остаточну версію законопроекту про мобілізацію №10449. Законопроект про мобілізацію дає Уряду місяць на те, аби переглянути визначення підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

Крім того, Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

Додамо, в законопроекті про мобілізацію окремо визначили, що відстрочку отримають держслужбовці, які готують висновки до проектів нормативно-правових актів, проводять їх експертизу або експертизу законодавства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кого зможуть мобілізувати в апаратах судів, Вищій раді правосуддя та ВККС: що відомо

З «бронюванням» працівників апаратів судів та помічників суддів прогнозують проблеми.

Верховна Рада схвалила законопроект про мобілізацію засуджених – чи матимуть вони право звільнитися потім з військової служби

Кого та як будуть умовно-достроково звільняти від відбування покарання для проходження військової служби – парламент прийняв законопроект за основу.

За ігнорування правил військового обліку бізнес штрафуватимуть на 59,5 тисяч грн – Рада схвалила законопроект

Верховна Рада схвалила за основу законопроект про збільшення штрафів для бізнесу та громадян за порушення правил військового обліку у 5 разів.

У Кабміну буде місяць на розробку нових правил бронювання та критеріїв критично важливих підприємств

Законопроект про мобілізацію дає Уряду місяць на те, аби переглянути визначення підприємств, працівники яких підлягають бронюванню.

У Касаційному кримінальному судді проаналізували стан здійснення правосуддя у кримінальних провадженнях та справах про адмінправопорушення за 2023 рік

Упродовж 2023 року на розгляд до загальних місцевих і апеляційних судів, Вищого антикорупційного суду та Верховного Суду усього надійшло 2 млн 80 тис. справ і матеріалів кримінального судочинства та про адміністративні правопорушення, що порівняно з 2022 роком на 37,2 % більше.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео