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Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы

14:37, 10 апреля 2024
В условиях сокращения призывников Украина должна избавиться от «старомодного менталитета» в отношении женщин, – советник по командующему Сухопутными войсками.
Украина должна готовиться к мобилизации женщин в ближайшие годы
Источник фото: 24tv.ua
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Украина должна быть готова к возможности мобилизации женщин в армию в ближайшие годы, поскольку стране придется сталкиваться с задачей призыва большого количества военных в этом году, заявила советник по гендерным вопросам командующего Сухопутных войск Оксана Григорьева сказала. Об этом пишет The Times.

По ее словам, Украина должна избавиться от "старомодного менталитета" в отношении женщин и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу, заявила главный военный советник страны по гендерным вопросам.

"Мы должны покончить со старомодным менталитетом и принять политику призыва женщин на военную службу по израильскому образцу. В нашей конституции сказано, что обязанность каждого украинца - защищать свою Родину, поэтому правильно, чтобы служили и женщины. Нам нужно готовить девушек с детства к защите страны", - заявила Григорьева.

По данным правительства, сейчас в украинских вооруженных силах служат 65 000 женщин, что составляет примерно на 40% больше, чем в 2021 году, перед полномасштабным вторжением россии. Большинство из них являются добровольцами, поскольку обязательного призыва для женщин не существует, однако теперь женщины, имеющие медицинское образование, обязаны зарегистрироваться в местном ТЦК.

Напомним, Комитет Рады подготовил окончательную версию законопроекта о мобилизации №10449. Законопроект о мобилизации дает Правительству месяц на то, чтобы пересмотреть определение предприятий, работники которых подлежат бронированию.

Кроме того, Верховная Рада приняла за основу законопроект об увеличении штрафов для бизнеса и граждан за нарушение правил воинского учета в 5 раз.

Добавим, в законопроекте о мобилизации отдельно определили, что отсрочку получат госслужащие, которые готовят выводы к проектам нормативно-правовых актов, проводят их экспертизу или экспертизу законодательства.

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