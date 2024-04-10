Высший совет правосудия предоставил САП полный доступ к Реестру судебных решений

Высший совет правосудия утвердил изменения в порядок ведения реестра судебных решений, которым предоставил САП полный доступ к реестру.

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Высший совет правосудия утвердил изменения в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений, которым предоставлено разрешение на полный доступ к Реестру Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщает ВСП.

Такое решение принято по результатам рассмотрения обращения заместителя Генерального прокурора – руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александра Клименко, в котором отмечено о ликвидации Специализированной антикоррупционной прокуратуры как самостоятельного структурного подразделения Офиса Генерального прокурора и создания Специализированной антикоррупционной прокуратуры как отдельного юридического лица.

Такая реорганизация состоялась в соответствии с Законом Украины от 8 декабря 2023 г. № 3509-IX «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры», вступившего в силу 1 января 2024 г., которым внесены изменения в Закон Украины «О прокуратуре».

В соответствии с частью третьей статьи 8-1 Закона Украины «О прокуратуре» на Специализированную антикоррупционную прокуратуру возлагаются следующие функции:

1) осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности, досудебного расследования Национальным антикоррупционным бюро Украины;

2) поддержание государственного обвинения в суде в соответствующих производствах;

3) представительство интересов гражданина или государства в суде в случаях, предусмотренных настоящим Законом и связанных с коррупционными или связанными с коррупцией правонарушениями, а также представительство в пределах компетенции интересов государства по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры необходим полный доступ к информационным ресурсам ЕГРСР для обеспечения выполнения задач и полномочий, определенных законодательством.

Специализированная антикоррупционная прокуратура как юридическое лицо публичного права начала деятельность с 21 марта 2024 года.

Итак, Высший совет правосудия решил внести изменения в раздел IX «Обеспечение предоставления полного доступа к Реестру» Порядка ведения Единого государственного реестра судебных решений.

В пункты 2 и 4 в перечень организаций, которым предоставлено разрешение на полный доступ к информационным ресурсам Реестра, включены прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Пункт 5 дополнен подпунктом 14-1, которым определено, что разрешение на полный доступ к электронным экземплярам судебных решений предоставляется и аннулируется «уполномоченным лицам Специализированной антикоррупционной прокуратуры – заместителем Генерального прокурора – руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры».

Указанные изменения утверждены решением ВСП от 9 апреля 2024 г. № 1052/0/15-24 «Об утверждении Изменений в Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений».

Напомним, мы писали, что САП отделяется от Офиса Генерального прокурора.

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