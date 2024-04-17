Роль та значення перекладачів у судових засіданнях: забезпечення рівних прав учасників судового процесу

У випадках, коли хоча б одна зі сторін не володіє мовою судового процесу, без участі перекладача суд не може створити необхідні умови для ефективної комунікації між учасниками.

Як наголошує Територіальне управління Державної судової адміністрації України в Чернівецькій області, мова здійснення судочинства є важливою складовою державного суверенітету та конституційного ладу і є одним з атрибутів судочинства, який забезпечує встановлений правовий порядок, невід'ємно супроводжує процес реалізації державою її владних повноважень.

Стаття 12 «Мова судочинства і діловодства в судах» Закону України «Про судоустрій і статус суддів» визначає, що судочинство і діловодство в судах України здійснюється державною мовою. Суди забезпечують рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою. Суди використовують державну мову в процесі судочинства та гарантують право людей на використання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють.

Процесуальною гарантією практичної реалізації положень засади мови судочинства в судах є участь перекладача.

Перекладач - це особа, яка в порядку, передбаченому статтію 68 Кримінального процесуального кодексу України, залучена до участі в кримінальному провадженні сторонами, слідчим суддею чи судом і володіє, крім мови, якою здійснюється кримінальне провадження, іншою мовою, необхідною для перекладу.

Без перекладача не можна створити належні умови комунікації між учасниками провадження у справі, якщо деякі з них не володіють мовою судочинства. Процесуальні дії перекладача слугують засобом закріплення доказів і способом спілкування між суб'єктами процесуальної діяльності. В свою чергу Кодекс адміністративного судочинства України визначає процесуальний статус перекладача як учасника адміністративного процесу (поряд із секретарем судового засідання, судовим розпорядником, свідком, експертом).

У випадках, коли хоча б одна зі сторін не володіє мовою судового процесу, без участі перекладача суд не може створити необхідні умови для ефективної комунікації між учасниками. Перекладач відіграє вирішальну роль у забезпеченні дотримання засади мови судочинства, а також в забезпеченні законності, рівності всіх учасників процесу перед законом і судом, змагальності сторін, а також забезпеченні можливості оскарження рішень суду на апеляційному та касаційному рівнях.

Перекладач є учасником, який має спеціальні знання, необхідні для здійснення перекладу. Його функціональне призначення допомогти суду та іншим особам, які беруть участь у справі, повноцінно спілкуватися з тим учасником який не володіє або неповнною мірою володіє державною мовою. З цією метою він здійснює послідовний або синхронний усний переклад того, що відбувається у судовому засіданні, усний чи письмовий переклад документів та інших матеріалів в обсязі, необхідному для учасника адміністративного процесу.

Залучити перекладача до судової справи мають право учасники справи за поданням заяви. Якщо до суду не будуть надходити від учасників клопотання щодо залучення перекладача, за потреби, суд із власної ініціативи призначає перекладача. Про залучення перекладача до справи виноситься відповідна ухвала суду. Якщо одним із учасників справи є людина з порушенням слуху, законодавець передбачає обов’язкову участь перекладача, що володіє технікою спілкування з людьми з вадами слуху та мовлення.

Відповідно до чинного законодавства, перекладач наділений наступними процесуальними правами:

ставити питання з метою уточнення перекладу;

відмовитися від участі у процесі, якщо він не володіє достатніми знаннями мови, необхідними для перекладу;

право на оплату виконаної роботи та на компенсацію витрат, пов’язаних з викликом до суду.

Відповідно до частини 7 статті 139 ЦПК України, розмір витрат на оплату робіт залученого стороною перекладача має бути співмірним зі складністю відповідної роботи, її обсягом та часом, витраченим ним на виконання робіт.

Процесуальні зобов’язання перекладача:

з’являтися за викликом суду;

здійснювати повний та правильний переклад;

посвідчувати правильність перекладу своїм підписом в процесуальних документах, що вручаються сторонам у перекладі на їх рідну мову або мову, якою вони володіють.

Отже, перекладачі на судових засіданнях забезпечують рівність прав учасників судового процесу. Вони відіграють ключову роль у забезпеченні ефективної комунікації між сторонами, які не володіють мовою судочинства. Присутність перекладача є важливим аспектом забезпечення справедливості та дотримання процесуальних прав усіх учасників судового процесу.

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