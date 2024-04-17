Роль и значение переводчиков в судебных заседаниях: обеспечение равных прав участников судебного процесса

В случаях, когда хотя бы одна из сторон не владеет языком процесса, без участия переводчика суд не может создать необходимые условия для эффективной коммуникации между участниками.

Как подчеркивает Территориальное управление Государственной судебной администрации Украины в Черновицкой области, язык осуществления судопроизводства является важной составляющей государственного суверенитета и конституционного строя и является одним из атрибутов судопроизводства, обеспечивающего установленный правовой порядок, неотъемлемо сопровождает процесс реализации государством его властных полномочий.

Статья 12 «Язык судопроизводства и делопроизводства в судах» Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» определяет, что судопроизводство и делопроизводство в судах Украины осуществляется на государственном языке. Суды обеспечивают равенство прав граждан в судебном процессе по языковому признаку. Суды используют государственный язык в процессе судопроизводства и гарантируют право людей на использование ими в судебном процессе родного языка или языка, которым они владеют.

Процессуальной гарантией практической реализации положений основы судопроизводства в судах является участие переводчика.

Переводчик - это лицо, которое в порядке, предусмотренном статьей 68 Уголовного процессуального кодекса Украины, привлечено к участию в уголовном производстве сторонами, следственным судьей или судом и владеет кроме языка, которым осуществляется уголовное производство, на другой язык, необходимый для перевода.

Без переводчика нельзя создать надлежащие условия коммуникации между участниками производства по делу, если некоторые из них не владеют языком судопроизводства. Процессуальные деяния переводчика служат средством закрепления доказательств и методом общения меж субъектами процессуальной деятельности. В свою очередь, Кодекс административного судопроизводства Украины определяет процессуальный статус переводчика как участника административного процесса (наряду с секретарем судебного заседания, судебным распорядителем, свидетелем, экспертом).

В случаях, когда хотя бы одна из сторон не владеет языком процесса, без участия переводчика суд не может создать необходимые условия для эффективной коммуникации между участниками. Переводчик играет решающую роль в обеспечении соблюдения основы судопроизводства, а также в обеспечении законности, равенства всех участников процесса перед законом и судом, состязательности сторон, а также обеспечении возможности обжалования решений суда на апелляционном и кассационном уровнях.

Переводчик является участником, имеющим специальные знания, необходимые для осуществления перевода. Его функциональное назначение помочь суду и другим лицам, участвующим в деле, полноценно общаться с тем участником, который не владеет или не в полной мере владеет государственным языком. С этой целью он осуществляет последовательный или синхронный устный перевод происходящего в судебном заседании, устный или письменный перевод документов и других материалов в объеме, необходимом для участника административного процесса.

Привлечь переводчика в судебное дело имеют право участники дела по представлению заявления. Если в суд не будут поступать от участников ходатайства о привлечении переводчика, при необходимости суд по собственной инициативе назначает переводчика. О привлечении переводчика к делу выносится соответствующее определение суда. Если одним из участников дела является человек с нарушением слуха, законодатель предусматривает обязательное участие переводчика, владеющего техникой общения с людьми с недостатками слуха и речи.

Согласно действующему законодательству, переводчик наделен следующими процессуальными правами:

задавать вопросы с целью уточнения перевода;

отказаться от участия в процессе, если он не владеет достаточными знаниями языка, необходимыми для перевода;

право на оплату проделанной работы и на компенсацию расходов, связанных с вызовом в суд.

Согласно части 7 статьи 139 ГПК Украины, размер расходов на оплату работ привлеченного стороной переводчика должен быть соразмерным со сложностью соответствующей работы, ее объемом и временем, израсходованным им на выполнение работ.

Процессуальные обязательства переводчика:

появляться по вызову суда;

осуществлять полный и правильный перевод;

удостоверять правильность перевода своей подписью в процессуальных документах, вручаемых сторонам в переводе на их родной язык или язык, которым они владеют.

Следовательно, переводчики на судебных заседаниях обеспечивают равенство прав участников судебного процесса. Они играют ключевую роль в обеспечении эффективной коммуникации между сторонами, не владеющими языком судопроизводства. Присутствие переводчика является важным аспектом обеспечения справедливости и соблюдения процессуальных прав всех участников судебного процесса.

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