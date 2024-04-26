Позиції КСУ щодо гарантій соцзахисту та відшкодування шкоди особам з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи — лекція суддів КСУ

За час своєї діяльності Конституційний Суд України розглянув низку справ щодо захисту прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та ухвалив 11 рішень.

Судді Конституційного Суду України Оксана Грищук, Олександр Петришин та Галина Юровська провели лекцію на тему: «Юридичні позиції Конституційного Суду України щодо гарантій соціального захисту та відшкодування шкоди особам з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи в контексті Рішення від 3 квітня 2024 року».

Минуло вже 38 років відтоді, як на Чорнобильській атомній станції в ніч із 25 на 26 квітня 1986 року стався вибух, що призвів до викиду великих доз радіації та радіоактивних речовин. Тоді радіоактивного ураження зазнала велика кількість людей, насамперед ліквідатори цієї катастрофи (пожежники, військові, усі, хто брав безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків). Ця катастрофа призвела до численних смертельних випадків, появи небезпечних хвороб і проблем зі здоров’ям.

За час своєї діяльності Конституційний Суд України розглянув низку справ щодо захисту прав осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та правового режиму територій, що зазнали радіоактивного забруднення, й ухвалив 11 рішень, якими захистив право чорнобильців на соціальний захист.

В одному з них Суд констатував, що це „найбільша у світі за всю історію ядерної енергетики екологічна катастрофа техногенного характеру за кількістю загиблих, потерпілих від її наслідків осіб, масштабами радіоактивного забруднення територій насамперед в Україні“.

„Особливо руйнівного впливу Чорнобильської катастрофи на життя, фізичне й психологічне здоров’я зазнали учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілі від Чорнобильської катастрофи, яким унаслідок цієї катастрофи встановлено інвалідність (у тому числі й діти з інвалідністю)“, – ідеться в рішенні Суду.

Під час лекції основну увагу судді зосередили на ключових аспектах Рішення, ухваленого 3 квітня ц.р., щодо гарантій соціального захисту та відшкодування шкоди особам з інвалідністю, яка настала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Зокрема наголосили на тому, що для громадян України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на конституційному рівні встановлено особливі гарантії їх соціального захисту та відшкодування завданої шкоди їхньому життю та здоров’ю, а під час ухвалення парламентом нових законів або внесення змін до чинних законів не слід допускати звуження змісту та обсягу існуючих конституційних прав і свобод людини.

Судді назвали окремі юридичні позиції, викладені в рішеннях Суду, зокрема, серед них:

- на державу покладено позитивний обов’язок забезпечити особам з інвалідністю з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, посилений соціальний захист;

- визначені на конституційному рівні гарантії соціального захисту осіб, які втратили здоров’я внаслідок Чорнобильської катастрофи, можуть мати певні відмінності у випадку їх законодавчого регулювання, однак визначені законом відмінності не повинні: допускати жодних невиправданих винятків із конституційного принципу рівності, містити ознак дискримінації при реалізації зазначеними особами права на соціальний захист та порушувати сутність права на соціальний захист, а обґрунтування механізму нарахування соціальних виплат має відбуватись із урахуванням критеріїв пропорційності та справедливості;

- обмеження чи скасування пільг для осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, без відповідної рівноцінної їх заміни чи компенсації є порушенням зобов’язань держави щодо забезпечення соціального захисту цієї категорії осіб;

- Верховна Рада України, ухвалюючи закони, має гарантувати належний захист та реалізацію прав і свобод людини, що є однією з умов забезпечення людської гідності як природної цінності.

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