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Позиции КСУ по гарантиям соцзащиты и возмещению ущерба лицам с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы — лекция судей КСУ

11:03, 26 апреля 2024
За время своей деятельности Конституционный Суд Украины рассмотрел ряд дел по защите прав лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и принял 11 решений.
Позиции КСУ по гарантиям соцзащиты и возмещению ущерба лицам с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы — лекция судей КСУ
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Судьи Конституционного Суда Украины Оксана Грищук, Александр Петришин и Галина Юровская провели лекцию по теме: «Юридические позиции Конституционного Суда Украины относительно гарантий социальной защиты и возмещения ущерба лицам с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы в контексте Решения от 3 апреля 2024 года».

Прошло уже 38 лет, как на Чернобыльской атомной станции в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года произошел взрыв, приведший к выбросу больших доз радиации и радиоактивных веществ. Тогда радиоактивное поражение потерпело большое количество людей, прежде всего ликвидаторы этой катастрофы (пожарные, военные, все, кто принимал непосредственное участие в ликвидации аварии и ее последствий). Эта катастрофа привела к многочисленным смертельным случаям, появлению опасных болезней и проблемам со здоровьем.

За время своей деятельности Конституционный Суд Украины рассмотрел ряд дел по защите прав лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, и правового режима территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и принял 11 решений, которыми защитил право чернобыльцев на социальную защиту.

В одном из них Суд констатировал, что это "крупнейшая в мире за всю историю ядерной энергетики экологическая катастрофа техногенного характера по количеству погибших, пострадавших от ее последствий лиц, масштабам радиоактивного загрязнения территорий прежде всего в Украине".

"Особенно разрушительное влияние Чернобыльской катастрофы на жизнь, физическое и психологическое здоровье испытали участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, которым в результате этой катастрофы установлена инвалидность (в том числе и дети с инвалидностью)", - говорится в решении Суда.

Во время лекции основное внимание судьи сосредоточили на ключевых аспектах Решения, принятого 3 апреля 2024 року., о гарантиях социальной защиты и возмещении ущерба лицам с инвалидностью, наступившей в результате Чернобыльской катастрофы.

В частности, отметили, что для граждан Украины, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, на конституционном уровне установлены особые гарантии их социальной защиты и возмещения причиненного вреда их жизни и здоровью, а при принятии парламентом новых законов или внесении изменений в действующие законы не следует допускать сужение содержания и объема существующих конституционных прав и свобод человека.

Судьи назвали отдельные юридические позиции, изложенные в решениях Суда, в частности, среди них:

- на государство возложена положительная обязанность обеспечить лицам с инвалидностью из числа пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы усиленную социальную защиту;

- определенные на конституционном уровне гарантии социальной защиты лиц, потерявших здоровье вследствие Чернобыльской катастрофы, могут иметь определенные отличия в случае их законодательного регулирования, однако определенные законом отличия не должны: допускать никаких неоправданных исключений из конституционного принципа равенства, содержать признаки дискриминации при реализации указанными лицами права на социальную защиту и нарушать сущность права на социальную защиту, а обоснование механизма начисления социальных выплат должно происходить с учетом критериев пропорциональности и справедливости;

- ограничение или отмена льгот для лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, без соответствующей равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по обеспечению социальной защиты этой категории лиц;

– Верховная Рада Украины, принимая законы, должна гарантировать надлежащую защиту и реализацию прав и свобод человека, что является одним из условий обеспечения человеческого достоинства как природной ценности.

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