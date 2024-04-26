Материнская компания Google выплатит первые в истории дивиденды на общую сумму $70 млрд

Родительская компания Google анонсировала исторические выплаты дивидендов, акции и прибыли растут.

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Технологический гигант Alphabet, являющийся материнской компанией Google, совершил исторический шаг, объявив о первых выплатах дивидендов и выкупе акций на общую сумму 70 миллиардов долларов. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на пресс-релиз компании.

В первом квартале 2024 года Alphabet зарегистрировал впечатляющий доход в размере 80,54 миллиарда долларов, что превышает показатель прошлого года более чем на 10 миллиардов долларов (69,8 миллиарда долларов).

Кроме того, чистая прибыль компании выросла до 23,66 миллиарда долларов по сравнению с 15,05 миллиарда долларов в прошлом году. Это означает, что чистая прибыль на акцию составляет 1,89 доллара.

В своем пресс-релизе Alphabet также анонсировал планы выплатить квартальные дивиденды в размере 20 центов на акцию и утвердил дополнительный выкуп акций классов А и С на сумму до 70 миллиардов долларов. Ожидается, что выплата дивидендов состоится 17 июня.

По данным Reuters, после публикации этого отчета акции Alphabet выросли почти на 16%, что привело к росту рыночной стоимости компании на около 300 миллиардов долларов до более 2 триллионов долларов.

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