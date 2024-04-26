Материнська компанія Google виплатить перші в історії дивіденди на загальну суму $70 млрд

Батьківська компанія Google анонсувала історичні виплати дивідендів, акції та прибутки зростають.

Джерело фото: Mind.ua

Технологічний гігант Alphabet, що є материнською компанією Google, здійснив історичний крок, оголосивши про перші виплати дивідендів та викуп акцій на загальну суму 70 мільярдів доларів. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на прес-реліз компанії.

У першому кварталі 2024 року Alphabet зареєстрував вражаючий дохід у розмірі 80,54 мільярда доларів, що перевищує показник минулого року на понад 10 мільярдів доларів (69,8 мільярда доларів).

Крім того, чистий прибуток компанії зріс до 23,66 мільярда доларів порівняно з 15,05 мільярда доларів минулого року. Це означає, що чистий прибуток на акцію становить 1,89 долара.

У своєму прес-релізі Alphabet також анонсував плани виплатити квартальні дивіденди у розмірі 20 центів на акцію та затвердив додатковий викуп акцій класів А та С на суму до 70 мільярдів доларів. Очікується, що виплата дивідендів відбудеться 17 червня.

За даними Reuters, після публікації цього звіту акції Alphabet зросли майже на 16%, що призвело до зростання ринкової вартості компанії на близько 300 мільярдів доларів до понад 2 трильйонів доларів.

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