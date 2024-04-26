У Харкові викрито двох ремонтників, які коригували атаки ворога по позиціях мобільних вогневих груп по знищенню «шахедів»

Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки.

У Харкові викрито двох ремонтників, які коригували атаки ворога по позиціях мобільних вогневих груп по знищенню безпілотників. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури двом громадянам повідомлено про підозру. Одному з них інкриміновано державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), іншому – поширення інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України).

За даними слідства, з лютого 2024 року двоє ремонтників з Харкова передавали ворогу інформацію, необхідну для нанесення повітряних атак по обласному центру.

Підозрювані поодинці їздили по Харкову і наближених населених пунктах, приховано збираючи відомості про розташування позицій української армії та техніки. Крім того, вони вишукували по місту мобільні вогневі групи по знищенню безпілотників.

Зібравши необхідну інформацію, один з підозрюваних передавав її в телефонному режимі своєму знайомому, який у 2014 році виїхав до тимчасово окупованого Донецька та служить в армії так званої «днр». Він, у свою чергу, мав передати російським спецслужбам актуальні координати для нанесення ракетних атак та ударів БпЛА.

Правоохоронці викрили чоловіків за місцями їх проживання у Харкові. Під час обшуку у них вилучено мобільні телефони з доказами протиправної діяльності.

Суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення: обох підозрюваних взято під варту без права внесення застави.

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