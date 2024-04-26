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В Харькове разоблачены два ремонтника, корректировавшие атаки врага по позициям мобильных огневых групп по уничтожению «шахедов»

11:21, 26 апреля 2024
Подозреваемые в одиночку ездили по Харькову и приближенным населенным пунктам, скрыто собирая сведения о расположении позиций украинской армии и техники.
В Харькове разоблачены два ремонтника, корректировавшие атаки врага по позициям мобильных огневых групп по уничтожению «шахедов»
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В Харькове разоблачены два ремонтника, корректировавшие атаки врага по позициям мобильных огневых групп по уничтожению беспилотников. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры двум гражданам поставлено в известность о подозрении. Одному из них инкриминировано государственное предательство, совершенное в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины), другому – распространение информации о перемещении, движении и расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

По данным следствия, с февраля 2024 года два ремонтника из Харькова передавали врагу информацию, необходимую для нанесения воздушных атак по областному центру.

Подозреваемые в одиночку ездили по Харькову и приближенным населенным пунктам, скрыто собирая сведения о расположении позиций украинской армии и техники. Кроме того, они выискивали по городу мобильные огневые группы по уничтожению беспилотников.

Собрав необходимую информацию, один из подозреваемых передавал ее в телефонном режиме своему знакомому, который в 2014 году выехал во временно оккупированный Донецк и служит в армии так называемой «днр». Он, в свою очередь, должен был передать российским спецслужбам актуальные координаты для нанесения ракетных атак и ударов БПЛА.

Правоохранители разоблачили мужчин по местам их проживания в Харькове. При обыске у них изъяты мобильные телефоны с поличным.

Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения: оба подозреваемых взяты под стражу без права внесения залога.

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