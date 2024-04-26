В Украине хотят изменить порядок предоставления соцпомощи: детали

В Украине могут ввести социальный веб-портал электронных услуг.

Фото: voladm.gov.ua

Министерство социальной политики предложило изменить порядок организации предоставления социальных услуг. Проект постановления правительства размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Предлагается введение Социального веб-портала электронных услуг Минсоцполитики как подсистемы Единой информационной системы социальной сферы.

Согласно проекту, в случае обращения лица через электронный кабинет на Соцпортале человеку предоставляется информация о социальных услугах, которыми он может воспользоваться, условия и порядок их предоставления.

По результатам оценки потребностей в социальных услугах специалист по социальной работе составляет акт оценки потребностей и представляет его для принятия решения о предоставлении/отказе в предоставлении социальных услуг.

Специалист социальной работы оказывает помощь в оформлении заявления о предоставлении социальных услуг и пакета документов.

Заявление может быть сформировано с использованием электронного сенсорного устройства с возможностью подписания лицом такого заявления цифровой собственноручной подписью, созданной на экране электронного сенсорного устройства.

Ранее сообщалось, что Рада приняла закон о начислении пенсий украинцам, которые работали за рубежом.

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