В Україні хочуть змінити порядок надання соцдопомоги: деталі

В Україні можуть запровадити Соціальний веб-портал електронних послуг.

Фото: voladm.gov.ua

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Міністерство соціальної політики запропонувало змінити порядок організації надання соціальних послуг. Проект постанови уряду був розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

Пропонується запровадження Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики як підсистеми Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

Згідно з проектом, у разі звернення особи через електронний кабінет на Соцпорталі людині надається інформація про соціальні послуги, якими вона може скористатися, умови та порядок їх надання.

За результатами оцінювання потреб у соціальних послугах фахівець із соціальної роботи складає акт оцінки потреб та подає його для прийняття рішення про надання/відмову в наданні соціальних послуг.

Фахівець із соціальної роботи надає допомогу в оформленні заяви про надання соціальних послуг і пакета документів.

Заява може бути сформована з використанням електронного сенсорного пристрою з можливістю підписання особою такої заяви цифровим власноручним підписом, створеним на екрані електронного сенсорного пристрою.

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