До 50 тисяч гривень за оформлення інвалідності: на Львівщині викрили групу медиків, які заробляли на документах

На Львівщині голова Лікарсько-консультативної комісії з чотирма співробітниками за гроші оформляли інвалідність.

Джерело фото: ДБР

Працівники ДБР та СБУ викрили організовану групу медичних працівників, яка діяла в одній з лікарень Львівщини та вирішували питання встановлення інвалідності для пацієнтів за плату. Про це повідомили в ДБР.

Голова Лікарсько-консультативної комісії закладу залучав до незаконної діяльності чотирьох лікарів, які шукали серед своїх пацієнтів охочих отримати або продовжити інвалідність. Вони переконували пацієнтів, що розв'язання цього питання можливе лише через їхню допомогу за плату.

За отримання неправомірної вигоди зловмисники отримували різні суми, в залежності від обставин. Серед них були жінки, для яких послуги коштували менше, та чоловіки призовного віку, яким встановлення інвалідності дозволяло виїхати за кордон. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тисяч гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи та значну суму коштів у різних валютах: майже пів мільйона гривень, понад $47 000 та більше ніж €7500. Розслідування триває, і встановлюється причетність до схеми посадових осіб кількох Медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) на Львівщині.

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