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До 50 тысяч гривен за оформление инвалидности: на Львовщине разоблачили группу медиков, которые зарабатывали на документах

11:56, 26 апреля 2024
На Львовщине председатель врачебно-консультативной комиссии с четырьмя сотрудниками за деньги оформляли инвалидность.
До 50 тысяч гривен за оформление инвалидности: на Львовщине разоблачили группу медиков, которые зарабатывали на документах
Источник фото: ГБР
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Работники ГБР и СБУ разоблачили организованную группу медицинских работников, которая действовала в одной из больниц Львовщины и решали вопрос установления инвалидности для пациентов за плату. Об этом сообщили в ГБР.

Председатель врачебно-консультативной комиссии заведения привлекал к незаконной деятельности четырех врачей, которые искали среди своих пациентов желающих получить или продлить инвалидность. Они убеждали пациентов, что решение этого вопроса возможно только через их помощь за плату.

За получение неправомерной выгоды злоумышленники получали разные суммы, в зависимости от обстоятельств. Среди них были женщины, для которых услуги стоили меньше, и мужчины призывного возраста, которым установление инвалидности позволяло выехать за границу. За подготовку необходимой документации клиенты платили от 12 до 50 тысяч гривен.

Во время обысков правоохранители изъяли документы и значительную сумму средств в разных валютах: почти полмиллиона гривен, более $47 000 и более €7500. Расследование продолжается, и устанавливается причастность к схеме должностных лиц нескольких Медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) на Львовщине.

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