У Конституційному Суді України обговорили питання вдосконалення системи електронного документообігу

Засідання було присвячене обговоренню європейських стандартів ведення реєстрів судових справ конституційних судів, а також питань удосконалення системи електронного документообігу в КСУ.

У Конституційному Суді України 30 серпня обговорили питання вдосконалення системи електронного документообігу.

Робоча група провела засідання, присвячене обговоренню європейських стандартів ведення реєстрів судових справ конституційних судів, а також питань удосконалення системи електронного документообігу в Конституційному Суді України.

Захід організували у межах спільного проекту Ради Європи та Конституційного Суду України «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні», впровадженого в межах третьої фази спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради добропорядного врядування».

У ньому взяли участь працівники Секретаріату КСУ, патронатних служб суддів, національні та міжнародні експерти.

Модерувала засідання менеджерка цього проекту Сюзанна Мнацаканян, яка наголосила на важливості інтеграції європейських стандартів у практику українського конституційного судочинства.

Відкрив захід керівник Секретаріату Суду Віктор Бесчастний, і зазначив, що це вже сьомий захід, який впроваджують у межах спільної програми Європейського Союзу та Ради Європи «Партнерство заради добропорядного врядування».

Він наголосив, що електронний документообіг має важливе значення для Конституційного Суду України. Його якісне функціонування підвищує ефективність та зручність роботи з документами. Однак варто пам’ятати, що впровадження нових технологій несе за собою і певні виклики, до яких ми повинні бути готові.

Віктор Бесчастний зазначив, що Система електронного документообігу діє в Конституційному Суді України з 2020 року і стала першим кроком у створенні інтегрованої інформаційно-аналітичної системи Суду. За майже п’ять років експлуатації стало очевидним, що систему треба вдосконалювати і розвивати. Тож плідний діалог та успішне впровадження отриманих знань у повсякденну роботу Конституційного Суду України є важливими.

Під час заходу одним із ключових став виступ Крістапса Тамуша, керівника юридичного департаменту Конституційного Суду Латвійської Республіки, міжнародного консультанта Ради Європи. Він поділився досвідом Латвії у впровадженні європейських стандартів ведення реєстру судових справ. Виступ викликав жвавий інтерес та численні запитання від українських колег.

Завідувачка кафедри конституційного права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, національна консультантка Ради Європи, членкиня Науково-консультативної ради Конституційного Суду України Олена Бориславська представила учасникам заходу доповідь щодо питань функціонування системи електронного документообігу та шляхів їх розв’язання.

Начальниця управління забезпечення автоматизованого документообігу Верховного Суду Олена Гомонай та начальниця канцелярії Верховного Суду Ірина Ігнатьєва поділилися досвідом Верховного Суду у сфері електронного документообігу.

Наостанок Віктор Бесчастний зазначив, що отримані досвід і знання допоможуть підвищити професійну обізнаність та вдосконалити навички працівників. Наголосив, що спільні професійні заходи дають змогу обмінюватися досвідом із міжнародними і національними експертами та посилюють інтелектуальний потенціал Секретаріату Суду.

Він додав, що проведені за сприяння Проекту «Підтримка розвитку конституційної юстиції в Україні» заходи посилюють інституційну спроможність Суду та висловив сподівання на подальшу співпрацю в межах цього проекту.

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