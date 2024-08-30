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У Харкові ворог вдарив КАБом по 12-поверховому житловому будинку

15:59, 30 серпня 2024
Під ворожим обстрілом були кілька районів Харкова.
У Харкові ворог вдарив КАБом по 12-поверховому житловому будинку
Фото ілюстративне
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У п’ятницю, 30 серпня, у Харкові російські окупанти вдарили по 12-ти поверховому житловому будинку.  Про це повідомив мер міста Ігор Терехов на своїй сторінці у одній із соцмереж.

«За попередньою інформацією в Індустріальному районі маємо потрапляння по 12-ти поверховому житловому будинку», - написав він.

Терехов додав, що будівля частково зруйнована, а у результаті удару розпочалась пожежа. Інформація щодо постраждалих там уточнюється.

Також ворог завдав удару по Немишлянському району міста. 

«У центрі, ніби, обійшлося без жертв, але обстеження місця потрапляння КАБу обстежується», - заявив Терехов.

У свою чергу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що у Індустріальному районі ворожий КАБ влучив в підʼїзд 12-поверхового будинку.

«За попередніми даними, щонайменше двоє загиблих, пʼятеро поранених», - повідомив він.

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