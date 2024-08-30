В Харькове враг ударил КАБом по 12-этажному жилому дому

Под вражеским обстрелом находились несколько районов Харькова.

Фото иллюстративное

В пятницу, 30 августа, в Харькове российские оккупанты ударили по 12-ти этажному жилому дому. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов на своей странице в одной из соцсетей.

«По предварительной информации в Индустриальном районе имеем попадание по 12-ти этажному жилому дому», – написал он.

Терехов добавил, что здание частично разрушено, а в результате удара начался пожар. Информация о пострадавших там уточняется.

Также враг нанес удар по Немышлянскому району города.

«В центре вроде бы обошлось без жертв, но обследование места попадания КАБа обследуется», - заявил Терехов.

В свою очередь глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что в Индустриальном районе вражеский КАБ попал в подъезд 12-этажного дома.

«По предварительным данным, по меньшей мере двое погибших, пятеро раненых», - сообщил он.

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